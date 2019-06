SKLZ a zdravotná poisťovňa Dôvera sa dohodli na predĺžení zmluvy

Organizácia zubárov tvrdí, že predložila oprávnené požiadavky, ktoré by mali priniesť vyššiu spokojnosť pacientov v poskytovaní zdravotných výkonov v zubných ambulanciách.

Bratislava 25. júna (TASR) – Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) a zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera sa dohodli na predĺžení súčasne platných zmluvných podmienok do konca septembra. Ako však pre TASR uviedol prezident SKZL Igor Moravčík, svetielko financovania reálnych nákladov od 1. júla pomaly hasne. Dôvodom je nedostatok disponibilných finančných zdrojov.



SKZL tvrdí, že predložila oprávnené požiadavky, ktoré by mali priniesť vyššiu spokojnosť pacientov v poskytovaní zdravotných výkonov v zubných ambulanciách. "Z dôvodu deklarovaného nedostatku disponibilných zdrojov sme sa rozhodli, s ohľadom na našich pacientov, predĺžiť platnosť zmlúv o tri mesiace za súčasných podmienok a pokračovať v rokovaní tak, aby sme od 1. októbra mohli uzavrieť zmluvné a cenové podmienky zodpovedajúce reálnejším úhradám za zubné ošetrenia," priblížil Moravčík.



"Hoci dostupné finančné zdroje momentálne neumožňujú zásadné zvýšenie úhrad za zubnú lekársku starostlivosť, snažíme sa dosiahnuť dohodu, z ktorej bude mať úžitok pacient. Aj v ďalšom období platí, že zmluvy so ZP Dôvera nelimitujú zubných lekárov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti," povedal pre TASR PR špecialista súkromnej zdravotnej poisťovne Matej Štepianský s tým, že k poslednému zvýšeniu úhrad zubným lekárom došlo 1. apríla tohto roku.



Na nedostatok financií v rezorte zdravotníctva poukázali v ostatných týždňoch aj Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) či Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR.