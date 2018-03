ŠKOLSKÉ ODBORY: Žiadajú schváliť valorizáciu platov do konca apríla

Ministerka školstva po prvom predbežnom rozhovore s novým premiérom Pellegrinim môže konštatovať, že premiér nebude šetriť na učiteľoch a na školstve.

Bratislava 22. marca (TASR) – Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiada novú vládu, aby do konca apríla schválila valorizáciu tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva a učiteľov vysokých škôl. Uviedol to vo vyhlásení predseda školských odborárov Pavel Ondek.



Školskí odborári skonštatovali, že "po dvoch rokoch od volieb do NR SR sa situácia v školstve podstatným spôsobom nezlepšila, keďže pozornosť politikov sa sústreďuje na riešenie vzájomných konfliktov a politických káuz." Pripomenuli, že budú podporovať všetky kroky súčasnej ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej (nominantka SNS), ktoré povedú k reálnemu zlepšeniu výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu na všetkých úrovniach a postavenia zamestnancov školstva.



"Vyzývame novú vládu SR, aby zaradila prijatie všeobecne akceptovateľnej reformy školstva medzi svoje najvyššie priority a zároveň rešpektovala oprávnené požiadavky odborárov na zlepšovanie pracovných a mzdových podmienok zamestnancov školstva a vedy," uviedol Ondek. Opätovne zdôraznil, že bez dostatočného finančného zabezpečenia nebude možné úspešne zrealizovať reformu školstva ani zvýšiť atraktivitu učiteľského povolania.



"Rada zväzu žiada vládu SR, aby do konca apríla schválila valorizáciu tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva a učiteľov vysokých škôl najneskôr od 1. septembra minimálne o šesť percent," povedal Ondek. Podľa jeho slov týmto zamestnancom "ako jediným vo verejnej správe neboli valorizované platy na základe ustanovení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2018". Upozornil, že ak vláda túto požiadavku nesplní, Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku bude na jej presadenie organizovať protestné akcie. "Nemáme záujem vyhrocovať spoločenskú situáciu, ale každoročná valorizácia platov v období ekonomického rastu je pre zamestnancov školstva nevyhnutná," pripomenul Ondek.



Ministerka školstva pripomenula, že v programovom vyhlásení vlády sa hovorí o zvýšení platov o šesť percent. "My túto požiadavku, aby boli platy konzistentne vždy od 1. septembra navýšené, podporujeme," povedala Lubyová. Zároveň doplnila, že po prvom predbežnom rozhovore s novým premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) môže konštatovať, že premiér nebude šetriť na učiteľoch a na školstve. "Domnievame sa, že k navýšeniu platov dôjde k 1. septembru," uzavrela Lubyová.