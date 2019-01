Amavet začala registráciu na súťaž Junior Internet

Prihlasovať svoje projekty môžu žiaci základných a stredných škôl do 28. februára.

Bratislava 21. januára (TASR) – Asociácia pre mládež, vedu a techniku (Amavet) začala registráciu na 14. ročník súťaže Junior Internet. Súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl. TASR o tom informoval koordinátor projektov Amavet Ján Nemec.



Prihlásiť sa môže individuálny súťažiaci alebo tím autorov maximálne s tromi členmi. Ako uviedol Nemec, vytvorených je viacero súťažných kategórií. Ide o JuniorWeb – naprogramované webové stránky, JuniorDesign – digitálne grafické práce na rôzne témy, JuniorText – súťažné texty na vyhlásenú tému, JuniorBlog – blogy, vlogy, JuniorApp – aplikácie či JuniorLearn – vzdelávacie projekty.



Spolu so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku vyhlasuje Amavet súťažnú tému pre kategóriu JuniorText. Pre 14. ročník je témou Tentoraz hlasujem za... "Pre ľudí na Slovensku je pred voľbami do Európskeho parlamentu dôležité zlepšiť ochranu životného prostredia, želajú si viac financií do študijných programov a športu, chcú obmedzenie nelegálnej migrácie, lepšie pracovné podmienky či väčšiu podporu pre zaostalé regióny. Za čo by ste zahlasovali vy, ak by ste mali možnosť ísť voliť," opýtal sa pri tejto príležitosti Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.



Prihlasovať svoje projekty môžu žiaci základných a stredných škôl do 28. februára. Po tomto termíne hodnotiaca komisia, zložená z odborníkov z praxe, vyhodnotí prihlásené práce a organizátor súťaže pozve žiakov s najzaujímavejšími projektmi na prezentáciu počas súťažnej konferencie. Finále súťažnej konferencie sa uskutoční 5. a 6. apríla na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.