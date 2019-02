Deti a učitelia môžu získať zadarmo digitálne zručnosti

Na Slovensku bolo vlani počas prvého ročníka projektu v spolupráci s neziskovou organizáciou Aj TY v IT vyškolených 120 učiteľov a 90 dievčat.

Bratislava 23. februára (TASR) – Stovky detí a učiteľov na Slovensku a v Českej republike môžu v tomto roku získať zadarmo digitálne zručnosti. Akadémia programovania získala aj v tomto roku podporu materskej spoločnosti. TASR o tom informoval Daniel Suchý zo spoločnosti Microsoft Slovakia.



"Projekt získal vyššiu finančnú podporu než v minulosti, čo potvrdzuje jeho kvalitu a dosah. Digitálne zručnosti budú pre získanie práce v budúcnosti rovnako nevyhnutné, ako je dnes napríklad znalosť angličtiny," poznamenal Rudolf Urbánek, generálny riaditeľ Microsoftu Česká republika a Slovensko.



Cieľom je vyškoliť na Slovensku a v Česku spolu vyše 1600 učiteľov a takmer 6500 detí. Ďalších zhruba 13.500 detí oslovia vyškolení pedagógovia v školách.



Cieľom Akadémie programovania je zvyšovať kvalifikáciu učiteľov informatiky na základných a stredných školách, ale aj vzdelávať deti a mladých ľudí v počítačových vedách a vybudovať komunitu prívržencov programovania. Veľká časť aktivít sa zameriava najmä na dievčatá a ženy, ktoré získajú digitálne zručnosti vrátane základov programovania. Môžu sa tak lepšie uplatniť na trhu práce.



Na Slovensku bolo vlani počas prvého ročníka projektu v spolupráci s neziskovou organizáciou Aj TY v IT vyškolených 120 učiteľov a 90 dievčat.



"V súčasnosti nenájdete na slovenských vysokých školách zameraných na IT veľa študentiek. Prevláda stereotyp, že IT je doménou mužov. Cieľom je zmena tohto presvedčenia, a to prostredníctvom seminárov, praktických diskusií či stretnutí so ženami už aktívnymi v IT," vysvetlila riaditeľka združenia Aj TY v IT Petra Kotuliaková.



Ako doplnila, cieľom nového ročníka bude osloviť a pracovať s dievčatami v rámci školského systému tak, aby boli lepšie pripravené na trh práce.



Na Slovensku sa školenia pedagógov v tomto roku zamerajú najmä na učiteľov informatiky. Viac ako tri desiatky vzdelávacích aktivít pre deti sa sústredia najmä na dievčatá. Celkovo má byť vyškolených 60 pedagógov a 180 dievčat sa zúčastní na pravidelných krúžkoch alebo jednorazových workshopoch. Ďalších 1500 detí na základných a stredných školách sa projekt dotkne prostredníctvom vyškolených učiteľov.