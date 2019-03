Na UK v Bratislave pôsobia noví prorektori a prorektorky

Vo vedení pokračuje prorektorka UK pre vzdelávanie Zuzana Kovačičová.

Bratislava 2. marca (TASR) – Na Univerzite Komenského v Bratislave pôsobia noví prorektori a prorektorky. Na svojom februárovom zasadnutí ich schválil Akademický senát UK. Informuje o tom univerzita na svojom webe.



Vo vedení pokračuje prorektorka UK pre vzdelávanie Zuzana Kovačičová. Od roku 2003 – 2007 zastávala pozíciu prodekanky pre legislatívu a v rokoch 2007 – 2011 a následne od marca 2012 bola prodekankou pre legislatívnu oblasť, informačné technológie a vzťahy s verejnosťou na Fakulte managementu UK.



Funkciu prorektora UK pre informačné technológie bude opäť zastávať Daniel Olejár, ktorý od ukončenia štúdia pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK. Oblasť vedy, výskumu a doktorandského štúdia bude riadiť novozvolený prorektor Jozef Masarik, ktorý doteraz zastával funkciu dekana Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.



Prorektorkou UK pre rozvoj a kvalitu bude Viera Štvrtinová, ktorá doteraz pôsobila ako prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť pre 4. až 6. ročník v študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku na Lekárskej fakulte UK.



Jozef Tancer bude v nasledujúcom funkčnom období vykonávať funkciu prorektora UK pre medzinárodné vzťahy. Prorektorkou pre novú oblasť – správa majetku a investícií – bude Jana Duračinská, ktorá doteraz zastávala funkciu prodekanky pre medzinárodné vzťahy Právnickej fakulty UK.



Pôsobí na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty UK a zameriava sa najmä na právo obchodných spoločností a obchodné záväzkové vzťahy so špecializáciou na záväzkové vzťahy. Novou oblasťou sú aj vonkajšie vzťahy, ktorú ako prorektor zastreší Radomír Masaryk.



Akademický senát UK na svojom zasadnutí zároveň schválil nového predsedu AS, ktorým sa stal Daniel Böhmer. Podpredsedom za študentskú časť je Viktor Svetský. Za predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK bol zvolený Filip Vincent.