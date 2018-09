Nová smernica k prevencii šikanovania sa zaoberá aj kyberšikanovaním

Týmto krokom rezort reagoval na správy štátnej školskej inšpekcie či komisárky pre deti, ako aj na informácie zo strany zákonných zástupcov žiakov o nedostatočnom riešení tohto problému.

Bratislava 23. septembra (TASR) – Nová smernica k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, ktorá platí od septembra, sa po prvý raz zaoberá aj kyberšikanovaním.



"Zmenu si vyžiadala potreba inovovania metodického usmernenia k tejto oblasti v súlade s novelami zákonov jednotlivých rezortov, ako aj zohľadnenie novej formy šikanovania, akou je kyberšikanovanie," uviedlo ministerstvo školstva. Týmto krokom rezort taktiež reagoval na správy štátnej školskej inšpekcie či komisárky pre deti, ako aj na informácie zo strany zákonných zástupcov žiakov o nedostatočnom riešení tohto problému.



Smernica upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí a žiakov, možnosti preventívneho pôsobenia a metódy riešenia šikanovania žiakov v nadväznosti na zodpovednosť školy a školského zariadenia. Podľa smernice sa pod pojmom šikanovanie rozumie správanie žiaka, ktorého úmyslom je ublíženie, ohrozenie alebo zastrašovanie iného žiaka alebo úmyselný opakovaný útok voči žiakovi alebo skupine, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. "Kyberšikanovaním je priama forma šikanovania, pri ktorej ide o zneužitie informačno-komunikačných technológií (najmä telefónu, tabletu, internetu a sociálnych sietí) na úmyselné ohrozenie, ublíženie alebo zastrašovanie, pričom sa často vyskytuje v spojení s inými formami šikanovania," uvádza sa v smernici. Ako pre TASR uviedol Miro Drobný, spoluautor projektu kyberšikoanovanie.sk, rôzne formy kyberšikanovania sa objavujú v takmer každej triede na Slovensku.



"Akékoľvek osobné informácie, fotografie alebo videá môže páchateľ využiť na kontaktovanie, zosmiešnenie obete, vyhrážanie sa alebo vydieranie. Deti by mali vedieť, že ako v bežnom živote neprezradia o sebe čokoľvek hocikomu, rovnako by to malo platiť aj na internete," povedal Drobný. Zároveň poznamenal, že je potrebné deti učiť, aby si rozmysleli, čo chcú pred kým zverejniť a ukázať.



Kyberšikanovanie je potrebné riešiť okamžite. "Čím dlhšie situáciu nechávate tak, tým sa môže zhoršovať a jej následky môžu byť závažnejšie. Učte deti, aby na situácie, ktoré sú im nepríjemné, adekvátne zareagovali. Je dôležité, aby dali páchateľovi dôrazne a jednoznačne najavo, že im jeho správanie prekáža, chcú, aby s ním prestal a ak sa tak neudeje, tak podniknú ďalšie kroky," poznamenal Drobný. Ďalej by podľa neho s agresorom nemali komunikovať, pokúšať sa mu niečo vysvetliť a presviedčať ho. "Práve reakcia obete je to, čo páchateľ očakáva," uzavrel Drobný.