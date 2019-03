Písomnú maturitu z matematiky absolvuje takmer 6000 študentov

Z matematiky sa tento rok rozhodlo maturovať 14 percent maturantov, minulý rok to bolo 13, rok predtým 12 percent.

Bratislava 14. marca (TASR) – Písomnú maturitu z matematiky absolvuje vo štvrtok takmer 600 študentov, ktorí si ju ako jeden z maturitných predmetov vybrali. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.



"Tento rok sa nám prihlásilo 5995 žiakov. Sme veľmi radi, že je to nárast oproti minulému roku, aj v absolútnom, aj percentuálnom vyjadrení," poznamenala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS). Z matematiky sa tento rok rozhodlo maturovať 14 percent maturantov, minulý rok to bolo 13, rok predtým 12 percent.



Maturitný týždeň sa uzavrie v piatok 15. marca, keď budú žiaci z národnostných menšín písať testy a slohové práce z ukrajinského a maďarského jazyka. Na maďarský jazyk a literatúru sa podľa Lubyovej tento rok prihlásilo 1786 žiakov, na ukrajinský jazyk a literatúru 18 maturantov.



Týždeň písomných maturít v utorok 12. marca otvorili externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré písalo približne 39.500 žiakov. Z predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra to bolo takmer 1800 žiakov zo stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. V stredu (13. 3.) maturanti absolvovali písomnú maturitnú skúšku z cudzieho jazyka.



Maturitu organizačne zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní ako priamo riadená organizácia MŠVVaŠ SR.