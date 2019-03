Peniaze na rekreačné poukazy rieši rezort školstva s rezortom financií

Rezort školstva pripravuje aj usmernenie, v ktorom školám podrobne vysvetlí postup na získanie príspevku na rekreačné poukazy, poznamenalo ministerstvo školstva.

Bratislava 13. marca (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR oslovilo ministerstvo financií so žiadosťou o poskytnutie finančných prostriedkov na rekreačné poukazy. TASR to potvrdil odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.



"Rezort školstva pripravuje aj usmernenie, v ktorom školám podrobne vysvetlí postup na získanie príspevku na rekreačné poukazy," poznamenalo ministerstvo školstva. Zároveň pripomenulo, že zabezpečenie finančných prostriedkov na rekreačné poukazy pre zamestnancov škôl je v kompetencii ich zriaďovateľov, teda miest, obcí alebo vyšších územných celkov.



"V prípade, ak zriaďovatelia majú dostatočné zdroje na tento účel, rekreačné poukazy pre školy môžu financovať sami," poznamenal rezort školstva. Ministerstvo školstva zároveň pripomenulo, že nie je zamestnávateľom ani zriaďovateľom škôl.



Podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Branislava Gröhlinga (SaS) by malo poukazy preplatiť ministerstvo školstva. Poznamenal, že rekreačné poukazy prinášajú okrem firiem problémy aj školám. "Ide asi o 12 percent škôl s právnou subjektivitou, konkrétne 175 základných a 53 stredných škôl," povedal Gröhling.



"Školy nemajú peniaze navyše a nemajú z čoho poukazy zaplatiť, čím by však porušili zákon. Preto napríklad budú musieť zobrať učiteľom odmeny," poznamenal Gröhling. Zároveň vyzval ministerstvo školstva, aby školám, ktorých sa to týka, rekreačné poukazy preplatilo. "Nie je možné, aby na nepremyslené návrhy doplácali riaditelia a školy," uzavrel poslanec NR SR.



Ak je pracovník viac ako dva roky zamestnaný vo firme, ktorá má viac ako 49 zamestnancov, táto spoločnosť je podľa novej právnej úpravy povinná poskytnúť mu príspevok na dovolenku na Slovensku. Dovolenkový príspevok je možné použiť len na ubytovacie služby a služby spojené s ubytovacími službami na Slovensku. Príspevok na rekreáciu je pre zamestnávateľov oslobodený od daní a odvodov, a to do výšky 275 eur, ak je hodnota pobytu do výšky 500 eur.