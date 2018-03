Puigdemont je podľa advokátov za mrežami odhodlaný pokračovať v boji za nezávislosť Katalánska. Povedal im to počas ich návštevy vo väzenskom zariadení v Neumümsteri v Nemecku, kde bude až do skončenia procesu, v ktorom sa rozhoduje o jeho vydaní do Španielska.