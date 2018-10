Slovenské deti v Írsku dostali nové učebnice

Veľvyslancovi SR v Írsku Igorovi Pokojnému ich na stretnutí v Dubline odovzdal riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Ľudovít Hajduk.

Bratislava 8. októbra (TASR) – Vzdelávacie centrum pre slovenské deti v Írsku dostalo učebnice vlastivedy pre štvrtý ročník základných škôl (ZŠ). Veľvyslancovi SR v Írsku Igorovi Pokojnému ich na stretnutí v Dubline odovzdal riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Ľudovít Hajduk. TASR o tom informovala odborná asistentka riaditeľa ŠPÚ Andrea Galovičová.



Vzdelávacie centrum každoročne navštevujú deti z desiatok slovenských rodín. "ŠPÚ sa snaží dlhodobo pomáhať uľahčovať prácu Vzdelávacieho centra pre slovenské deti v Írsku, ktoré plní nezastupiteľnú úlohu pri výučbe slovenských detí v ich materinskom jazyku. Vysoko si ceníme odhodlanie vedenia vzdelávacieho centra, ktoré takýmto spôsobom prispieva k zachovaniu slovenského jazyka, kultúry a tradícií pre budúce generácie. Zároveň dáva šancu deťom slovenských rodičov, aby sa mohli vrátiť na Slovensko a plnohodnotne sa zaradiť do pracovného procesu v domovine svojich predkov," povedal Hajduk po skončení mítingu na veľvyslanectve.



"Slovenčina je dôležitá pre tie deti aj preto, že mnohé z nich chcú študovať na slovenských vysokých školách. Preto robíme všetko pre to, aby vzdelávacie centrá pre našich krajanov v zahraničí dostali zo slovenskej strany viac podpory, a musím povedať, že veľmi úzko spolupracujeme práve s riaditeľkou vzdelávacieho centra v Dubline Máriou Pacherovou," doplnil Hajduk.



Vzdelávacie centrum pre slovenské deti v Írsku oslávilo pred rokom 10. výročie školskej prevádzky. Deti pravidelne navštevujú centrum, aby nestratili kontakt s materinskou rečou. Na obidvoch stupňoch základnej školy ich učia slovenskí učitelia, ktorí nadobudli prax na Slovensku. Centrum funguje v Dubline a pobočku má v Corku.



ŠPÚ spolupracuje so zástupcami vzdelávacích centier na tvorbe vzdelávacích štandardov a pomáha im s tvorbou učebníc. Aktuálne úlohy rieši v spoločnej pracovnej komisii ŠPÚ pre Slovákov žijúcich v Európe aj v zámorí. Komisia po prvý raz zasadala 14. júna v Bratislave počas osláv 70. výročia vzniku ŠPÚ.