Záložku do knihy si pre rovesníkov pripravuje takmer 140.000 žiakov

Žiaci z 1263 slovenských a českých škôl od začiatku októbra vyrábajú záložky, aby ich do 31. októbra poslali svojim rovesníkom.

Bratislava 20. októbra (TASR) - Takmer 140.000 slovenských a českých žiakov si chce v rámci októbra, Medzinárodného mesiaca školských knižníc, navzájom darovať záložku do knihy. Žiaci z 1263 slovenských a českých škôl od začiatku októbra vyrábajú záložky, aby ich do 31. októbra poslali svojim rovesníkom. Informuje o tom Slovenská pedagogická knižnica.



Mladší žiaci sa snažia na záložkách zachytiť tému Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice. Stredoškoláci sa usilujú stvárniť na záložkách tému Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov. Žiaci sa výrobe záložiek väčšinou venujú na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a literatúry alebo výtvarnej výchovy, prípadne v rámci krúžkovej činnosti či v školskej knižnici.



Doplňujúcim programom výroby záložiek sú rôzne aktivity zamerané na podporu čítania. Napríklad hodiny hlasného čítania, literárne kvízy, recitačné a čitateľské súťaže, žiacke besedy o prečítaných knihách, besedy s rodičmi, starými rodičmi, spisovateľmi o najzaujímavejších knihách či návštevy školských alebo verejných knižníc.



"Výmena záložiek okrem iného pomáha všetkým žiakom zábavnou a hravou formou navzájom sa obohatiť o nové vedomosti a vytvoriť výtvarné diela, ktoré majú za cieľ urobiť dobrý dojem na zatiaľ nepoznaných kamarátov a vzbudiť u nich záujem o prečítanie odporúčanej knihy," povedala odborná garantka projektov na podporu čítania Slovenskej pedagogickej knižnice Rozália Cenigová.



Výmena záložiek je súčasťou deviateho ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy a siedmeho ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy. Hlavným organizátorom projektu je Slovenská pedagogická knižnica.