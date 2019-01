Školy vedú žiakov k zdravému stravovaniu

Bratislava 28,. januára (OTS) - Tretí ročník projektu o zdravej výžive prichádza do škôl aj po prázdninovej prestávke. V prvom polroku sa uskutočnili prednášky až pre 8 300 žiakov z 82 základných škôl. Hlavné slovo mala pestrá strava a jej dôležitosť v jedálnych lístkoch detí. Projekt má v repertoári aj ďalšie témy o zdravom stravovaní. Tie prichádzajú do škôl v tejto chvíli s celkom novým obsahom a novou interaktívnou lekciou o pitnom režime. Školy sa budú môcť predviesť aj v pohybovej aktivite a súťaži.Úplnou novinkou projektu je interaktívna digitalizovaná lekcia, v ktorej žiaci získajú vedomosti o význame vody v ľudskom tele, prečo je také dôležité dodržiavať pitný režim, a tiež akými spôsobmi nám môže telo signalizovať nedostatok tekutín. V závere lekcie je pripravená hra, v ktorej si žiaci preveria svoje vedomosti o tom, ktoré druhy nápojov sú pre naše zdravie najvhodnejšie. „,“ vysvetľuje, manažérka pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko.Pitný režim je jednou z lekcií, ktorou školy vo svojej réžii nadväzujú na úvodnú prednášku, ktorú absolvovali s lektormi z regionálnych pracovísk Úradu verejného zdravotníctva SR. Na výber majú aj témy známe z predošlých ročníkov, ako je Hygiena potravín, Ovocie a zelenina a Riziká zlého stravovania, tentokrát sú však k dispozícii s novým obsahom a materiálmi.V nasledujúcich mesiacoch sa budú môcť zapojené školy zúčastniť aj dobrovoľných aktivít - súťaže a pohybovej aktivity. Za tie môžu získať body a okrem vecných cien tak hrať aj o hlavnú cenu, ktorou je príspevok 500 € na cvičebné pomôcky.Projekt „Viem, čo zjem“ je súčasťou globálneho programu Nestlé pre zdravie detí, ktorý sa od roku 2009 postupne rozšíril do 84 krajín sveta a doposiaľ sa ho zúčastnilo približne 8 miliónov detí. Na slovenských školách funguje už tretí rok. Deťom prináša informácie, vďaka ktorým sa lepšie orientujú v tom, čo je pre ich zdravie prospešné a čo im naopak môže uškodiť.Odborným partnerom projektu „Viem, čo zjem“ je Úrad verejného zdravotníctva SR, realizuje sa s odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Viac informácií o projekte je dostupných na internetovej stránke www.viemcozjem.sk