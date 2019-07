Skrátené rokovanie by sa malo podľa odborníkov využívať len výnimočne

Poslanci parlamentu zatiaľ v tomto roku schválili šesť právnych úprav v skrátenom legislatívnom konaní.

Bratislava 22. júla (TASR) - Prerokovanie návrhov zákonov v zrýchlenom režime sa má podľa odborníkov využívať vo výnimočných či nepredvídateľných situáciách. Poslanci parlamentu zatiaľ v tomto roku schválili šesť právnych úprav v skrátenom legislatívnom konaní. Tieto úpravy sa podľa politologičky Dariny Malovej dali predvídať, nemuseli sa teda prijímať zrýchlene. Hovorí aj o nekompetentných zásahoch poslancov v schvaľovacom procese. Jozef Vozár z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied (SAV) nevylučuje, že zneužitie tohto procesu môže byť v budúcnosti napadnuté na Ústavnom súde SR.



"Riešime situácie, ktoré sa predvídať dali a dali sa riešiť v normálnom legislatívnom procese, alebo riešime problémy, ktoré nám vláda a poslanci vytvorili sami," povedala Malová pre TASR. Balík zmien týkajúcich sa prípravy na brexit bez dohody mohol byť podľa odborníčky schválený skôr. "Brexit nie je nová záležitosť, o termíne volieb do europarlamentu sa vedelo dopredu. Nemusel tam byť inštitút skráteného schvaľovania. Znovu to len ukazuje na to, že náš parlament a vláda nefungujú v riadnom vecnom tempe," doplnila.



Vozár si myslí, že v prípade legislatívy súvisiacej s brexitom využili poslanci režim skráteného konania oprávnene. Expresné schválenie novely zákona o volebnej kampani však považuje za zneužitie tohto inštitútu. "K skrátenému legislatívnemu konaniu sa môže pristúpiť, ak sú ohrozené základné ľudské práva a slobody alebo bezpečnosť, alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody. Nevidím v tomto prípade naplnený ani jeden predpoklad na toto konanie," uviedol pre TASR Vozár.



Malová tiež upozornila, že v zrýchlenom konaní riešil parlament veci, ktoré sú výsledkom nekvalifikovanej predchádzajúcej legislatívy. Príkladom je zrušenie osobitného odvodu obchodných reťazcov ako reakcia na rozhodnutie Európskej komisie. "Veľmi často do legislatívy nekompetentne zasahujú poslanci, predovšetkým predseda parlamentu. Na niektoré z týchto zákonov odborná verejnosť aj legislatívci poukazovali," pripomenula.



"Skrátené legislatívne konanie je proces, ktorý umožňuje v krátkom čase schváliť návrh zákona. Neplatia tu časové lehoty súvisiace s rokovaním o návrhu zákona. Často bývajú takéto zákony prijaté na jednej parlamentnej schôdzi," vysvetľuje Vozár mechanizmus skráteného legislatívneho konania. Negatívom je podľa neho priestor na zneužívanie tohto inštitútu. "A tým sa obchádza riadny legislatívny proces," skonštatoval právnik.



Zrýchlený režim môže snemovňa využiť, len ak to navrhne vláda. Poslanci v roku 2019 schválili v zrýchlenom režime zmeny vo financovaní politických strán v rámci novely zákona o volebnej kampani. V skrátenom konaní tiež odobrili novelu zákona o štátnych symboloch z dielne Mosta-Híd, ktorá umožnila ľudom a právnickým osobám na území Slovenska naďalej hrať a spievať hymnu iného štátu. Išlo o úpravu prijatej novely z dielne SNS.



V zrýchlenom režime poslanci prijali novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá určila, akým spôsobom sa vyberie zvolený slovenský kandidát na europoslanca, ktorý si mandát uplatní až po brexite. Balík zmien v súvislosti s možným brexitom bez dohody bol tiež prijatý zrýchlene.



Okrem zrušenia zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov poslanci v skrátenom režime rozhodli aj o tom, že pokuty za neskoré zavedenie eKasy do svojich prevádzok sa nebudú podnikateľom udeľovať až do konca tohto roka.