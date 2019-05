A. Škreko: Rok 2018 bol pre slovenskú audiovíziu pozitívny

Rok 2018 pre audiovíziu hodnotím veľmi pozitívne napriek klesajúcej návštevnosti, uviedol generálny riaditeľ sekcie médií, audiovízie a autorského práva Ministerstva kultúry SR Anton Škreko.

Bratislava 14. mája (TASR) – Podľa Správy o stave slovenskej audiovízie v roku 2018 sa zvýšila podpora kinematografickej kultúry. Audiovizuálny fond (AVF) vlani na ňu vyplatil 9.676.132 eur, o 2.110.044 eur viac ako rok predtým, čo predstavuje medziročný nárast o 21,81 percenta. Z podaných 527 žiadostí bolo podporených 333.



"Rok 2018 pre audiovíziu hodnotím veľmi pozitívne napriek klesajúcej návštevnosti. Nemyslím si, že je to rozhodujúci údaj, ktorý vypovedá o stave audiovíznej tvorby a produkcie. Kľúčové je to, že od vzniku Audiovizuálneho fondu môžeme hovoriť o vzmáhaní sa slovenskej kinematografie. Vlaňajší rok bol kľúčový aj z hľadiska legislatívnych zmien predovšetkým novelizáciou zákona o fonde, ktorá zásadným spôsobom zastabilizovala systém podpory audiovizuálnej kultúry poskytovaním dotácií na filmovú tvorbu a súvisiace činnosti. Nasledujúce roky by mali byť istým obdobím, ktoré prinesie rozvoj pôvodnej slovenskej audiovíznej tvorby," uviedol pre TASR generálny riaditeľ sekcie médií, audiovízie a autorského práva Ministerstva kultúry SR Anton Škreko.



AVF ako samostatná verejnoprávna inštitúcia vznikol osobitným zákonom v roku 2010. Jeho zámerom je podporovať všetky súčasti procesu filmovej tvorby, produkcie, distribúcie, filmové festivaly, vzdelávanie, odborný výskum, edičné aktivity či technické vybavenie na digitalizáciu kín. V rokoch 2010 až 2018 fond podporil 2790 žiadostí sumou 67.127.128 eur.



Správu už po 16. raz vydala kancelária Creative Europe Desk Slovensko (CEDS) – Slovenský filmový ústav. Jej zostavovateľ Miroslav Ulman pripravil komplexný prehľad o legislatívnom stave, filmovom školstve, rôznych fondoch podpory, kinách, filmových kluboch a festivaloch, nových filmoch, získaných oceneniach a iných tematických súvislostiach.