Skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka môže zachrániť život

Bratislava 12. marca (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v spolupráci s pacientskymi organizáciami spúšťajú spoločnú podpornú informačnú kampaň k národnému skríningovému programu rakoviny hrubého čreva a konečníka Nezahoď svoj život - Urob si už dnes preventívny test.hovorí ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).pripomenula počas spustenia informačnej kampane v utorok v átriu ministerstve zdravotníctva. Súčasťou kampane je nafukovacia maketa hrubého čreva s informáciami o chorobách a prevencii, ktorá bude od marca do mája putovať po deviatich slovenských mestách. Kampaň sprevádza aj pieseň s videoklipom Pri šálke kávy hovorme o zdraví. V klipe účinkujú aj vyliečení pacienti, ktorých zachránil preventívny test na okultné krvácanie v stolici, či primár gastroenterológie v Národnom onkologickom ústave Boris Pekárek.vyzýva Pekárek. Skryté krvácanie v stolici je prvý príznak prebúdzajúcich sa polypov v hrubom čreve. Pekárek so svojím tímom dokážu včas odhalený polyp odstrániť počas kolonoskopie zavedenou trubicou a otvorená operácia nie je nutná.Riziko vzniku rakoviny hrubého čreva a konečníka je najvyššie u ľudí nad 50 rokov. Na Slovensku každý rok pribudne takmer 4000 nových pacientov s touto rakovinou. Vo výskyte ochorenia je Slovensko, vzhľadom na počet obyvateľov, na popredných miestach vo svetových štatistikách. Navyše až štvrtinu pacientov diagnostikujú v neskorých štádiách, keď už nádor metastázuje do pečene a ďalších orgánov a liečba je veľmi komplikovaná.Rok 2019 ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo za Rok prevencie. V rámci preventívnych aktivít zameraných na choroby hrubého čreva dostalo 20.000 Slovákov do schránok obálky s testom na okultné krvácanie v stolici. Príjemcov vyberali na základe svojho kľúča zdravotné poisťovne. Tento test pacientom zadarmo poskytne aj ich všeobecný lekár.