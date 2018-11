Komora učiteľov podala na Generálnu prokuratúru podnet na Humenné

Dôvodom je podľa prezidenta SKU Vladimíra Crmomana skutočnosť, že mesto obchádza zákony a porušuje ich v súvislosti s vyhlásením výberového konania na riaditeľov škôl.

Bratislava 5. novembra (TASR) – Slovenská komora učiteľov (SKU) podala v pondelok na Generálnu prokuratúru (GP) SR podnet na mesto Humenné, ktoré je zriaďovateľom základnej umeleckej školy, materských, ale aj základných škôl. Dôvodom je podľa prezidenta SKU Vladimíra Crmomana skutočnosť, že mesto obchádza zákony a porušuje ich v súvislosti s vyhlásením výberového konania na riaditeľov škôl. Ako uviedol v pondelok pre TASR, tento stav má v meste trvať od roku 2013.



"Mesto namiesto toho, aby vyhlásilo podľa zákona výberové konanie, len poverí na pol roka riaditeľa školy. Tým je narušená demokracia pri voľbe riaditeľa, pretože je obídená rada školy, ktorá má právo po výberovom konaní vybrať kandidáta," povedal Crmoman. Podotkol, že o všetkom rozhoduje len mesto. "Je to nelogické. Prečo nemá mať riaditeľ funkčné obdobie, istotu, že tam bude ďalej," opýtal sa prezident SKU.



SKU potvrdila, že k výberovému konaniu došlo v Humennom na dvoch školách po tom, ako na tento problém poukázali médiá, ale aj Štátna školská inšpekcia. Na ďalších školách v septembri však tento stav podľa Crmomana pokračoval ďalej. "Myslíme si, že pred zákonom majú byť všetci zriaďovatelia rovní. Je to slovenský unikát. Nikde inde sa nestalo, aby sa takto opakovane obchádzal zákon," vysvetlil. Podľa neho je poverovanie výnimočná vec. Ako príklad uviedol chorobu riaditeľa.



"Žiadame, aby prokurátor preskúmal zákonnosť týchto poverení a aby vykonal nariadiť opatrenia na odstránenie zistených porušení," povedala viceprezidentka SKU Soňa Puterková. Crmoman povedal, že podnet podávajú v prípade miestnej základnej umeleckej školy. Podľa neho v posledných rokoch tu mesto nevypísalo riadny konkurz na riaditeľa školy a v súčasnosti je tam poverený riaditeľ už deviatykrát.



SKU zisťovala, na akých školách v Humennom ešte dochádza k takémuto porušovaniu. "Najmasívnejšie je to v Centre voľného času, kde podľa našich informácií by mal byť riaditeľ poverený už 11-krát od roku 2013. V tomto čase sú poverení aj ďalší traja riaditelia v materských školách v meste," uzavrel Crmoman.



SKU podala podnet na GP SR v spolupráci s nadáciou Zastavme korupciu.