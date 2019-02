Skupina Elán oslávila 50. výročie veľkolepo

Od Bláznivých hier až po minuloročnú novinku Ľúbim ťa, Bosorka, Mláďatá, Tanečnice z Lúčnice, Čaba neblázni, Stužková a mnohé ďalšie zneli z pier 'elánistov' na pódiu i pod ním.

Bratislava 20. februára (TASR) - Najslávnejšia a najúspešnejšia československá rocková skupina Elán naplnila každý jeden koncert výročného turné Elán 50 rokov Tour v Českej republike i na Slovensku. Záverečný koncert turné sledovala pred Vianocami, 20. decembra 2018, vypredaná O2 aréna v Prahe s návštevnosťou 18.000 fanúšikov. Veľkolepé finále zaznamenali aj kamery a fanúšikovia sa jeho uvedenia na DVD dočkajú v najbližších mesiacoch. Čaká ich ešte prisľúbený štúdiový album, ktorý vyjde v prvej polovici tohto roka. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Čurná.



Turné Elán 50 rokov Tour ohlásila kapela v septembri 2017 a podľa analýzy o ňom vedela celá Česká i Slovenská republika, dokonca je potrebné povedať, že aj v ďalších krajinách sa o tomto projekte veľa hovorilo. Kapacity jednotlivých hál a amfiteátrov dosiahli svoje maximum a koncerty si vychutnalo viac než 150.000 divákov. Na domácej pôde, na Slovensku, sa fanúšikovia dočkali aj troch open air koncertov, pričom napríklad v Banskej Bystrici zažili návštevu desaťtisíc ľudí na amfiteátri Paľa Bielika naposledy v roku 2000 na koncerte Iron Maiden.



Vybrať z piatich dekád pôsobenia skupiny všetko dôležité, zosúladiť to s výberom skladieb, ktorý by sa zmestil do 150-minútového koncertu a zároveň odohrať všetky najväčšie hity, je absolútne nemožné. Napriek tomu sa to členom skupiny a režisérovi Petrovi Ňunézovi podarilo na výbornú. Hoci v setlistoch koncertov nevyhnutne museli chýbať niektoré skladby, žiaden fanúšik neodchádzal sklamaný.



„Vždy hovorím, že mne stačí iba jedno svetlo, vynikajúci zvuk a fanúšikovia. V tomto turné sme fanúšikom chceli ukázať to najlepšie, čo sme za 50 rokov vytvorili, chceli sme, aby si s nami zaspomínali,“ hovorí líder skupiny Jožo Ráž. „Pri výbere skladieb sme ako zvyčajne hlasovali. Inak sa to ani nedalo. Mali sme tematické projekcie, našu koncertnú zostavu doplnili dychy, sláčiky aj vokalistky,“ dopĺňa Vašo Patejdl. Úsmevnú spomienku na prípravu turné pridal aj Jano Baláž: „Pri skúškach v štúdiu sedelo 16 ľudí, tak to niekedy vyzeralo ako v električke.“



Do finálneho koncertného setlistu sa po ťažkej a opakovanej redukcii dostalo napokon 29 skladieb z obdobia rokov 1979-2018. Od Bláznivých hier až po minuloročnú novinku Ľúbim ťa, Bosorka, Mláďatá, Tanečnice z Lúčnice, Smrtka na pražskom orloji, Čaba neblázni, Stužková a mnohé ďalšie zneli z pier 'elánistov' na pódiu i pod ním. Kapela Elán odchádzala z pódia vždy po poslednej skladbe Superuvoľnený.