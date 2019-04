Skupinový prelet nad Bradlom bude spomienkou na M. R. Štefánika

Piloti, medzi ktorými bude napríklad aj prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella, sa už niekoľko dní pred podujatím spoja do 15-člennej skupiny.

Piešťany 18. apríla (TASR) - Úvodný ročník Festivalu letectva Piešťany (FLP), ktorý sa uskutoční 4. a 5. mája, sa ponesie v znamení stého výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. TASR o tom informoval hovorca FLP Dušan Hein, podľa ktorého bude festivalová sobota výnimočná predovšetkým skupinovým preletom lietadiel ponad mohylu na Bradle.



Vzdušnú poctu Štefánikovi režíruje Slovenská federácia ultraľahkého lietania (SFUL), ktorej piloti, medzi ktorými bude napríklad aj prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella, sa už niekoľko dní pred podujatím spoja do 15-člennej skupiny. "Na lietadlách Viper SD-4, Sport Cruiser PS 28, Bristell, Cessna 172 a Cirrus SR 22 odletia z Lučenca do Talianska. Odtiaľ potom poletia na Festival letectva po trase, ktorou presne sto rokov predtým letel do svojej vlasti M. R. Štefánik," uviedol Hein.



Najskôr pristanú na bratislavskom letisku a položia kyticu k soche generála Štefánika. Následne bude skupina pilotov letieť na piešťanský Festival letectva s preletom ponad Mohylu M. R. Štefánika na Bradle. "Po zosadnutí na piešťanské letisko vypneme motory a prvý slovenský kozmonaut Bella požiada návštevníkov o symbolickú minútu ticha. Celý spomienkový let sa uskutoční niekedy okolo poludnia," vysvetlil prezident SFUL Marián Sluk.



Po pilotoch SFUL-u bude obloha patriť výsadku parašutistov s veľkou podobizňou M. R. Štefánika a vlajkami účastníkov festivalu. O finále sa potom postará Letecký útvar Ministerstva vnútra SR s lietadlami Airbus A319 a Fokker 100.



Návštevníkov festivalu čaká aj divadelné umenie na zemi v podobe dramatického stvárnenia dôležitých okamihov zo Štefánikovho života na jednom z hlavných pódií. "Obrazovo-hudobné predstavenie priblíži návštevníkom generálove pôsobenie počas organizovania československých légií, ale aj pri založení Československej republiky," doplnil scenárista a režisér Jakub Nvota.



S bohatým programom prídu podľa organizátorov do Piešťan aj Pozemné sily Ozbrojených síl SR. Ich príslušníci predstavia prácu vojaka, odprezentujú novú i historickú techniku a návštevníkom popri tom v poľnej kuchyni upečú čerstvé pekárenské výrobky – pagáče, chlieb i slaninové posúchy.