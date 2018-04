Skúšky prototypu bojového obrneného vozidla 8x8 boli ukončené

Praktické skúšky sa konali od 19. marca do 26. apríla, vyvrcholili streleckými skúškami protitankových riadených systémov vozidla.

Bratislava 28. apríla (TASR) - Vojaci Ozbrojených síl (OS) SR a špecialisti Vojenského technického a skúšobného ústavu (VTSÚ) Záhorie ukončili v týchto dňoch praktickú časť vojenských skúšok prototypu bojového obrneného vozidla 8x8, ktoré je výsledkom slovensko-fínskeho vývoja.



V najbližšom období by sa mali získané údaje z testov vyhodnocovať a analyzovať, aby sa vytvoril komplexný obraz o operačných a taktických parametroch vozidla.



"Výsledky budú spracované do materiálu, ktorý následne minister obrany Peter Gajdoš predloží vláde Slovenskej republiky aj s návrhom riešenia ďalšieho postupu," uviedla hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.



Praktické skúšky sa konali od 19. marca do 26. apríla, vyvrcholili streleckými skúškami protitankových riadených systémov vozidla. "Dodnes tak už prototyp prešiel celkovo podnikovými, technickými, kontrolnými a vojskovými skúškami na území Slovenska, ako aj Fínska," doplnil Igor Dobrovič, riaditeľ Odboru plánovania vyzbrojovania a hospodárskej mobilizácie Ministerstva obrany SR. Jednotlivé testy boli zamerané predovšetkým na overenie všetkých technických parametrov a funkčnosti systémov obrneného vozidla 8x8. Súčasťou boli aj testy vo Fínsku, a to v náročných zimných klimatických podmienkach, kde sa teploty pohybovali do –25 stupňov Celzia.



Generálnym zhotoviteľom výskumno-vývojovej úlohy prototypu je slovenská spoločnosť KONŠTRUKTA – Defence, a.s.