SLEDUJEME: NR SR pokračuje v debate o kandidátoch na ústavných sudcov

Bratislava 8. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v diskusii o voľbe kandidátov na ústavných sudcov. Rozprava otvorila ôsmy rokovací deň 40. schôdze Národnej rady (NR) SR. V pléne v úvode dňa zároveň oznámili výsledky tajnej voľby členov Rady RTVS, Správnej rady TASR a Správnej rady Ústavu pamäti národa.



Do diskusie o voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR je stále prihlásených približne desať poslancov, ďalší budú mať potom možnosť prihlásiť sa ústne.



Kedy bude nasledovať samotná voľba, zatiaľ nie je známe. Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) hovoril, že by mohla byť v piatok o 11.00 h. Pokiaľ sa však diskusia dovtedy neskončí, hlasovať sa bude inokedy.



Spomedzi 39 uchádzačov má plénum vybrať 18 kandidátov, ktorých ponúkne prezidentovi SR. Ten z nich má vymenovať deviatich, ktorí na 12 rokov zasadnú na Ústavný súd SR. Spolu je na ÚS SR 13 sudcov.



O. Dostál: R. Fica nediskvalifikuje to, že je politik, ale jeho pôsobenie

Predsedu Smeru-SD a expremiéra Roberta Fica nediskvalifikuje z voľby kandidátov na ústavných sudcov to, že je politik, ale jeho pôsobenie a snaha ohýbať pravidlá. Povedal to opozičný poslanec Národnej rady SR z klubu SaS Ondrej Dostál.



"Sám si nemyslím, že by politici alebo bývalí politici nemohli byť dobrými ústavnými sudcami. To samotné Roberta Fica nediskvalifikuje. Diskvalifikuje ho to, ako pôsobil. Je zodpovedný za vytvorenie oligarchického systému," uviedol Dostál, podľa ktorého je problémom tiež to, že Fico nespĺňa jedno zo základných kritérií na ústavného sudcu a snaží sa ohnúť pravidlá.



Dostál pri Ficovi niekoľko dní poukazuje na to, že nemá potrebnú 15-ročnú právnickú prax. "Robert Fico sa stal hlavnou témou tejto voľby pre to, čo je podstatné pre význam ústavného súdu. A to sú pravidlá, ich dodržiavanie a porušovanie. Snaha ohnúť pravidlá vo svoj prospech sprevádza Roberta Fica celý jeho profesionálny život," povedal Dostál.



Poslanec Národnej rady SR zo Smeru-SD Erik Tomáš oponoval a Fica si zastal. "Robert Fico spĺňa zákonné predpoklady, konštatoval to ústavnoprávny výbor," vyhlásil. Dostál podľa neho môže mať vlastný názor, ale nemôže ho prezentovať ako jediný správny. "Výbor rozhodol," zopakoval Tomáš.