SLEDUJEME: Vypočúvanie kandidátov na ÚS ide do finále

Z.Pitoňáková: Rozhodnutia ÚS by mali byť riadne odôvodnené

Na snímke kandidátka na post ústavného sudcu SR Zuzana Pitoňáková počas vypočutia Ústavnoprávnym výborom Národnej rady SR v Bratislave v piatok 25. januára 2019. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 25. januára (TASR) - Vypočúvaním posledných 13 kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR pokračuje v piatok tretí deň zasadnutia Ústavnoprávneho výboru NR SR. Na záver príde na rad hlasovanie o tom, ktorý zo 40 kandidátov spĺňa podmienky.V piatok sa pred poslancami predstavia Zuzana Pitoňáková, Radoslav Procházka, Marián Sluk, Juraj Sopoliga, Peter Straka, Ľuboš Szigeti, Ján Šikuta, Robert Šorl, Ján Štiavnický, Daniela Švecová, Marek Tomašovič, Michal Truban a Martin Vernarský.Híring sa začal v stredu (23.1.), kedy poslanci vypočuli prvých 12 kandidátov. Plán bol 13, ale kandidátka Eva Fulcová neprišla pre zdravotné problémy, predstavila sa listom. Vo štvrtok (24.1.) vystúpilo ďalších 14 kandidátov. Z celkovo 40 uchádzačov je úlohou poslancov zvoliť 18 uchádzačov o sudcovský post. Prezident SR Andrej Kiska z nich následne vymenuje deväť sudcov.Najdôležitejšie by malo byť riadne odôvodnenie rozhodnutí Ústavného súdu (ÚS) SR, myslí si advokátka a dlhoročná externá poradkyňa ÚS Zuzana Pitoňáková, ktorú za kandidátku na ústavnú sudkyňu navrhol poslanec parlamentu Eduard Adamčík (Most-Híd). Vie si predstaviť debatu v médiách, kde by sudcovia ÚS mali vysvetľovať verejnosti niektoré dôležité rozhodnutia.Pitoňáková počas vypočúvania na Ústavnoprávnom výbore NR SR uviedla, že niektoré rozhodnutia ÚS by mali byť lepšie odôvodnené vzhľadom na právo na spravodlivý proces. Zároveň však dodáva, že neopodstatnené sťažnosti ústavný súd zaťažujú, vie si predstaviť osvetu medzi advokátmi.doplnila.Lepšiemu vysvetľovaniu dôležitých rozhodnutí by podľa Pitoňákovej mohlo pomôcť vystupovanie v médiách.poznamenala.uviedla Pitoňáková pri predstavení svojej predchádzajúcej činnosti.Na otázku, týkajúcu sa ochrany nenarodených detí, kandidátka odpovedala, že pokiaľ by štát vytvoril pre ženy, ktoré sú mladými slobodnými matkami, lepšie ekonomické podmienky, menej z nich by uvažovalo o interrupcii.I keď ju na kandidatúru navrhol poslanec za Most-Híd, vylúčila svoju previazanosť s vládnou koalíciou. Uviedla, že s politikou nemá nič spoločné.