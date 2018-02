Najmä od utorka (13.1.) treba počítať so snežením, v nižších polohách neskôr aj s dažďom.

Bratislava 10. februára (TASR) - Zväčša slnečné počasie by na Slovensku nemalo potrvať dlho. Začiatkom budúceho týždňa by oblačnosti malo pribúdať.



Najmä od utorka (13.1.) treba počítať so snežením, v nižších polohách neskôr aj s dažďom, píše Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na Facebooku.



Nočné teploty by mali byť slabo pod nulou, najvyššia denná teplota bude naopak zväčša slabo nad nulou. Ku koncu týždňa by sa mohlo výraznejšie otepliť.