Slnovrat na Dunaji ponúkne jún plný podujatí

Od 1. do 30. júna budú dejiskom aktivít prírodné zákutia i mestské priestory okolo Dunaja a Malého Dunaja.

Bratislava 29. mája (TASR) – Už tretí rok Dunaj spojí ľudí od Bratislavy až po Štúrovo. Slnovrat na Dunaji prinesie zážitkové, poznávacie a športové podujatia pre širokú verejnosť. Od 1. do 30. júna budú dejiskom aktivít prírodné zákutia i mestské priestory okolo Dunaja a Malého Dunaja. Iniciátorom myšlienky je Stredoeurópska nadácia a jej nadačný program Dunajský fond. Na stretnutí s médiami prezentovali organizátori pripravený program.



Podujatie štartuje v piatok 1. júna, pripravené sú počas júna skoro štyri desiatky akcií, tými prvými sú hneď 1. júna dopoludnia MDD a deň otvorených dverí lodenice v turistickej lodenici na mŕtvom ramene Vážskeho Dunaja v Komárne a popoludní Vodácky deň detí s názvom Hľadanie pokladu bobra potočného na Karloveskom ramene. V sobotu 2. júna sú pripravené tri akcie, Deň detí v lodenici na Karloveskom ramene, Deň detí na dvoch kolesách na Tyršovom nábreží a vyhliadkové plavby po Dunaji z prístavu Patince.



Medzi ďalšími akciami záujemcovia nájdu 58. ročník Behu okolo Slovnaftu, Deň otvorených dverí lodenice TJ Dunaj Štúrovo, dobrodružstvo na ostrove, otvorený poldenný splav vo Vojke a okolí, festival vodníkov, exkurzia na ostrov Sihoť, Odomykanie Malého Dunaja v Zálesí, XIII. Aquaphone Projekt, 60. ročník Veľkej ceny Komárna v rýchlostnej kanoistike, Deň Dunaja a Dunajský majster umenia 2018, Stand Up Paddle Marathon, Letný art festival v Čunove, Astronomický večer na Dunaji, konský deň na Veľkolélskom ostrove, Plávanie v Dunaji popod všetky bratislavské mosty, komentovaná vychádza po brehoch Karloveského ramena, súťaž Pádlovanie bez bariér. Záverečným bude 30. júna a 1. júla Securiton Cup žiakov vo vodnom slalome a šprinte.



„Verejnosť je veľmi rada, že turistické kluby usporadúvajú akcie nielen pre svojich členov ale aj pre verejnosť. Je to jeden zo spôsobov, ako sa vedia zapojiť do týchto činností. Klub turistov Kormorán usporiada opäť viaceré akcie pre verejnosť, najprv to bude tradičný deň otvorených dverí. Vlani sme počas tohto dňa privítali až 70 žiakov vo veku sedem až desať rokov. Tento rok sme pripravili netradičné športové hry, kde súťažia chlapci proti dievčatám, člnkovanie pod dozorom skúsených vodákov a nakoniec je to opekanie špekáčikov," povedal pre TASR Marián Koleno, predseda klubu turistov Kormorán Komárno, ktoré je jedným z organizátorov podujatia.



„Deti v tomto veku absolvujú takúto plavbu prvýkrát v živote. S tým keď sa doma pochvália, tak sa stáva, že prídu za nami aj s rodičmi so žiadosťou, aby sme ich zobrali na splav. V tomto prípade zorganizujeme kurz plavby na kanoe a pokiaľ ho úspešne absolvujú, zoberieme na splav celú rodinu, tento rok sme už vyškolili dvanásť nováčikov," dodal Koleno.



Letný slnovrat je tradične spájaný s oslavou dlhých dní, teplého počasia a času, ktorý sa dá tráviť vonku. Napríklad aj pri Dunaji. Návštevníci a obyvatelia budú môcť zažiť dunajské ramená na športových a rekreačných akciách, poznávacích a rodinných výletoch, splavoch a plavbách, exkurziách, súťažiach, kultúrnych, environmentálnych a rôznych ďalších podujatiach, ktoré blízkosť rieky ponúka.