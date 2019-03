Sloboda zvierat: EÚ by nemala legitimizovať chov zvierat na kožušiny

Na rozdiel od hospodárskych zvierat, divo žijúcim zvieratám nie je možné na farmách zabezpečiť optimálne podmienky na život, vysvetlila Selma de Donnová zo Slobody zvierat.

Bratislava 13. marca (TASR) - Európska únia by nemala legitimizovať chov divo žijúcich zvierat na kožušiny tým, že sa mu bude venovať v rámci druhého referenčného centra pre welfare zvierat. Myslí si to občianske združenie Sloboda zvierat, ktoré v tejto súvislosti vyzýva na podpísanie petície adresovanej eurokomisárovi pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenisovi Andriukaitisovi.



"Na rozdiel od hospodárskych zvierat, divo žijúcim zvieratám nie je možné na farmách zabezpečiť optimálne podmienky na život," vysvetlila Selma de Donnová zo Slobody zvierat. Zároveň upozorňuje na to, že osem členských štátov už kožušinové farmy zakázalo a v ďalších sa o zákaze rokuje. Tvrdí tiež, že podľa prieskumov verejnej mienky je proti chovu zvierat na kožušinu väčšina Európanov.



Európske referenčné centrá zabezpečujú členským štátom podporu pri výkone oficiálnych kontrol zvierat a pomáhajú šíriť správne pracovné postupy. Poskytujú odborné rady a technickú expertízu, navrhujú metódy hodnotenia a spôsoby zlepšenia štandardov pre welfare zvierat. Prvé vzniklo v roku 2019 a zaoberá sa welfare prasiat. Druhé referenčné centrum by sa malo zaoberať sliepkami, králikmi a zvieratami chovanými na kožušiny.