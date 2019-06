Sloboda zvierat: V lete potrebujú zvieratá nepretržitý prístup k vode

Ak sa zviera prehreje, podľa Dugovičovej sa to prejaví sťaženým dýchaním a zvýšenou srdcovou frekvenciou.

Bratislava 20. júna (TASR) - Zvieratá potrebujú v horúcich mesiacoch nepretržitý prístup k vode, tieň a čerstvý vzduch. Upozorňuje na to občianske združenie Sloboda zvierat, ktoré počas horúčav neodporúča prechádzky so psami ani ich prepravu.



"Asfaltové plochy vedia byť počas dňa natoľko horúce, že si na nich môžu popáliť labky," vysvetľuje predsedníčka Slobody zvierat Pavla Dugovičová. V aute sa zas podľa nej môže zviera ľahko prehriať, preto ho tam neodporúča nechávať za žiadnych okolností.



Ak sa zviera prehreje, podľa Dugovičovej sa to prejaví sťaženým dýchaním a zvýšenou srdcovou frekvenciou. "Trpiace zviera reaguje na akékoľvek podnety veľmi slabo alebo takmer vôbec, môže upadnúť do bezvedomia (kolapsu), pôsobiť strnulo až dezorientovane a nadmerne sliniť," opisuje. Ďalšími príznakmi môžu byť tráviace problémy a nechutenstvo.



Takýmto zvieratám odporúča ponúknuť čerstvú vodu izbovej teploty, prípadne namočiť okolie úst. Dôležitý je tiež úkryt pred slnkom. "Zviera schlaďte namočením brucha, končatín a slabín. V žiadnom prípade neoblievajte celé telo studenou vodou, použite navlhčený uterák," dodáva. Radí tiež vyhľadať pomoc veterinárneho lekára a prípad nevhodného zaobchádzania nahlásiť polícii, príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe alebo na linku proti krutosti Slobody zvierat.



Ľudia podľa Dugovičovej môžu pomôcť nielen domácim miláčikom, ale aj divokým zvieratám. "Za misku s vodou, ktorú necháte pri dome, sa vám poďakujú vtáčiky, ježkovia aj mačky. Môžete z nej vytvoriť aj jazierko pre užitočný hmyz. Stačí, ak do nej pridáte niekoľko kamienkov," vysvetľuje.