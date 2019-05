Slobodník: Slovensko má dobré vzťahy s krajinami, kde pôsobil Štefánik

Meudon 10. mája (TASR) - Prebiehajúce podujatia v rámci Roku Milana Rastislava Štefánika sú aj potvrdením dobrých diplomatických vzťahov, ktoré má Slovensko s krajinami, kde Štefánik pôsobil. Uviedol to v Meudone neďaleko Paríža slovenský veľvyslanec vo Francúzsku Igor Slobodník.Veľvyslanec sprevádzal vo štvrtok do Meudonu ministerku kultúry SR Ľubicu Laššákovú. Ministerka v rámci oficiálneho ceremoniálu v priestoroch observatória, kde Štefánik na začiatku 20. storočia pôsobil ako astronóm, venovala predstaviteľom mestskej samosprávy ďakovnú medailu Slovenskej republiky. Zároveň potvrdila, že vláda SR má záujem finančne sa podieľať na rekonštrukcii observatória.Diplomatický úspech meudonského ceremoniálu je podľa Slobodníka aj v tom, že sa uskutočnili stretnutia s viacerými osobnosťami, ktoré v minulosti formovali francúzsko-slovenské vzťahy; boli to najmä bývalí francúzski veľvyslanci na Slovensku.povedal Slobodník.Veľvyslanec predpokladá, že ministerka Laššáková nebola poslednou členkou vlády SR, ktorá navštívila priestory, kde kedysi Štefánik pôsobil. Koncom mája bude v Paríži stretnutie Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), pričom predsedníckou krajinou Rady OECD na ministerskej úrovni bude Slovenská republika.uviedol Slobodník. Môžu si podľa neho pozrieť sochu, ktorá vďaka úsiliu slovenskej diplomacie stojí na nádvorí pred observatóriom už 20 rokov. Ďalším dôvodom na návštevu observatória v Meudone sú plány vytvoriť v jeho priestoroch prvú stálu expozíciu o Štefánikovi mimo hraníc Slovenska.vysvetlil veľvyslanec na nádvorí meudonského observatória.