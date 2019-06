Slováci budú môcť ísť na pracovnú dovolenku do Kórey

Slovensko má v súčasnosti uzatvorené zmluvy o programe pracovnej dovolenky s Kanadou a Novým Zélandom.

Bratislava 7. júna (TASR) - Na takzvanú pracovnú dovolenku, teda maximálne ročné štúdium spojené s krátkodobou zárobkovou činnosťou, budú môcť mladí Slováci vycestovať aj do Kórejskej republiky. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) sa na tom v piatok dohodol s juhokórejskou šéfkou diplomacie Kang Kyung-wha. Informoval o tom tlačový odbor ministerstva.



"Som presvedčený o tom, že pre mladých ľudí, bez ohľadu na to, či sú zo Slovenska alebo z Kórejskej republiky, ide o skvelú príležitosť, ako nielen spoznať naše krajiny, ale predovšetkým získať neoceniteľné skúsenosti, ktoré môžu následne využiť v praxi," poznamenal pri tejto príležitosti Lajčák, ktorý s kórejskou partnerkou bilaterálne rokoval po ministerskom samite V4 + Kórea.



S Taiwanom a Austráliou zas podpísalo memorandum o realizácii projektu pracovnej dovolenky, podobný program vláda schválila aj pre Japonsko. "Jednotlivé zmluvy, respektíve memorandum, detailne špecifikujú podmienky, za akých môže byť pracovná dovolenka realizovaná," vysvetľuje na svojej stránke Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.



Všeobecnými podmienkami pracovnej dovolenky sú napríklad vek 18 až 35 rokov alebo uzatvorenie poistenia. Z podmienok tiež vyplýva, že na pracovnej dovolenke sa občan môže zúčastniť len raz a nesmú ho pri tom sprevádzať osoby, ktoré by boli od neho závislé.