Slováci patria k technologickej špičke, môžu byť ešte lepší

Tematické rozdelenie konferencie:

Deň 1: Od Sm(Art) City po Sm(Art) Factory

Deň 2: (UM)enie výroby

Deň 3: (UM)enie telekomunikácie

Deň 4: (UM)enie bezpečia

Deň 5: (UM)enie podnikať

Bratislava 2. mája (OTS) - Spolutvorca celosvetovo úspešnej hry Angry Birds, americký špeciálny agent FBI, vyslanec ostrova Okinawa Ruskej federácie, ale aj slovenskí zlatí hokejisti z Göteborgu budú jedni z mnohých rečníkov na konferencii Metro ON Line 2019 - 13. až 17. mája v AquaCity Poprad. Najväčšia telekomunikačná konferencia na Slovensku sa opäť rozrastá o nové inovatívne komunity a predstaví odborníkov z rôznych odvetví. V programe sa predstavia zaujímavé osobnosti z oblastí samosprávy, výroby, telekomunikácií, malých a stredných podnikov, ale aj IT špecialisti na počítačovú bezpečnosť.Konferencia Metro ON Line sa pravidelne koná už 13. rokov, počas ktorých sa zrealizovalo množstvo projektov. Jedným z nich je aj spolupráca Fínska a Slovenska, dvoch národov, ktoré svet zásobujú technologickou inšpiráciou a startupmi. Inšpiráciou takejto spolupráce bol aj fínsko-slovenský startup Solved. Spája odborníkov na ekologické a zelené technológie, pričom dnes je v tejto softvérovej platforme zapojených takmer 5000 subjektov. Dôležitým míľnikom v ďalších spoluprácach bolo vzájomné spojenie miest Poprad a Oulu - rodiska telekomunikačného giganta Nokia. „,“ hovorí, organizátor konferencieSpolupráca Fínska a Slovenska však prebieha na rôznych úrovniach, pretože Fíni pomáhajú iným krajinám aj v nastavovaní ďalších systémov. Tento rok sa preto 13. mája na panelovej diskusii o podpore športu a IT vo vzdelávaní okrem primátorov a zástupcov krajov zúčastní aja, ktorý získal oceneniea svoj príspevok k vzdelávaniu uvedieia vplyvná fínska osobnosť pôsobiaca v edukačných inováciách, Obaja sa dlhodobo snažia o pozitívnu zmenu v našom školstve. Keďže sa tento ročník konferencie nesie v hokejovom duchu a záštitu nad konferenciou prevzal i SZĽH, športový príklad inšpirácie fínskym systémom priblíži. Na dôležitosť kvalitného vzdelávania sa bude zameriavať i Združenie podnikateľov Slovenska a svoje inovatívne prístupy k vzdelávaniu predstaví aj zástupca ZŠ Narnia Bratislava.So vzdelávaním a osvetou úzko súvisí i trvalo udržateľný koncept a ohľad na ekológiu, ktoré sú rovnako súčasťou programu konferencie Metro ON Line. Inovatívne prístupy fungujú i v mnohých slovenských podnikoch, ktoré zapájajú do prevádzky rôzne. Tejto téme sa budú vvenovať zástupcovia. Inovácia však nie je základom iba pre úspešné a progresívne podnikanie, ale i motiváciu ľudí robiť pre okolie viac než sa očakáva. Osvieteným v tomto smere bol už Tomáš Baťa, ktorý pochopil, že prosperita firmy je úzko spätá s prosperitou regiónu a na základe tohto princípu vzniklo pred 80 rokmi i mesto Svit. Neskôr na rovnakú víziu nadviazal i jeho brat Ján Antonín Baťa. Základné princípy bratov Baťovcov, ktoré úspešne prenášali do reality, predstavíz múzeaV dnešných moderných mestách a smart city riešeniach fungujú rovnaké prístupy. Ich snahou je prepojenie samosprávy, podnikateľov, komunít a samotných obyvateľov. „“ doplnilNa budovanie inteligentných miest a vzájomné prepájanie je dôležité navyšovanie kvality technologickej infraštruktúry. Podujatie Metro ON Line vzniklo ako telekomunikačná konferencia a už vyše 13 rokov pomáha vzájomne prepájať globálnych technologických lídrov, televízie, telekomunikačné asociácie a ďalšie súkromné subjekty, preto sa bude zameriavať aj na témy súvisiace s televíznym vysielaním a novými streamingovými službami. Tento ročník bude doplnený najmä o pohľad bezpečnostných expertov na rôzne IT oblasti ako i fenomény blockchain, rozšírenej a virtuálnej reality, umelej inteligencie a ich využitia v praxi. Kybernetické útoky sa v priebehu posledných 10 rokov exponenciálne rozrástli a ohrozujú nie len kritickú infraštruktúru, ale aj spoločnosť. Ako sa brániť dezinformačným kampaniam či manipuláciám so SWIFT systémom porozprávaCieľom konferencie je aj podpora sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva, pričom sa tento rok zameria predovšetkým na autizmus a začleňovanie ľudí s autizmom do zamestnania, pričom táto problematika sa bude niesť celým podujatím. Rovnako sa však bude konferencia venovať vzdelávaniu i motivácii mladých ľudí a ich aktívne zapojenie do spoločenských výziev, či umožnenie prístupu k etickému rozvoju ich talentov a kreativity. Vďaka tomu vyše 400 talentovaných mladých športovcov a IT študentov dostane príležitosť zúčastniť sa na konferencii bezplatne a otvoria sa dôležité témy súvisiace so vzdelávaním, ktoré by mali v súčasnosti viac rezonovať., ktorých snahou bude motivovať mladých ľudí k športu a aktívnemu prístupu k spoločnosti. Výťažok zo vstupného organizátor konferencie využije na finančnú podporu talentov zo sociálne slabších rodín, realizáciu študentských projektov vo (f)ITcubatore, záchranu ohrozených druhov živočíchov a rozvoj ekoturizmu v Tokajskej vinohradníckej oblasti.Kompletný program technologickej konferencie Metro ON Line a ďalšie dôležité informácie nájdete na internetovej stránke www.metroonline.sk