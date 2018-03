Slováci sa pred predstavením národného programu inšpirujú Fínmi

Deti sa podľa Fínov môžu učiť aj prostredníctvom rôznych počítačových hier, ako je napríklad aplikácia na rôzne predmety.

Bratislava 21. marca (TASR) – Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania je pripravený na medzirezortné pripomienkové konanie, uviedla to v stredu šéfka rezortu školstva Martina Lubyová (nominantka SNS). Slováci sa ešte pred jeho predstavením stretli s fínskymi expertmi v oblasti vzdelávania v Bratislave.



"Ide o ďalšie rozpracovanie Učiaceho sa Slovenska na desaťročný strategický rámec. V rámci neho máme konkrétne identifikované podujatia, rozpočty a termíny," vysvetlila Lubyová. Zároveň doplnila, že zatiaľ vzhľadom na politickú situáciu nechcú materiál predkladať do medzirezortného pripomienkového konania. "Keď sa situácia stabilizuje, potom ho predložíme. Tento čas využívame na to, aby sme si vymenili skúsenosti s fínskymi expertmi," doplnila ministerka. Pripomenula, že fínsky vzdelávací systém je považovaný za jeden z najlepších na svete.



Lubyová uviedla, že národný program, ktorý bude čoskoro predstavený, je pripravený tak, aby sa dal zrealizovať. Oproti pôvodnému autorskému dokumentu sa viac detailizoval. Ministerka poznamenala, že v prvých rokoch bude potrebné na Slovensku nastaviť prostredie, aby sa mohli jednotlivé body národného programu implementovať.



"Pokiaľ chceme na Slovensku budovať celoplošný inkluzívny systém po vzore fínskeho modelu, tak by sme nemali mať špeciálne druhy škôl, hlavne pre nadané a talentované deti," povedala Lubyová s tým, že heslom inkluzívneho systému by mala byť rovnaká dostupnosť vzdelávania ku všetkým bez ohľadu na to, kde bývajú či z akej sociálnej skupiny sú. Podľa jej slov "by časom mali vymiznúť tieto špeciálne školy pre talentované deti a v rámci spoločného vyučovacieho procesu by sa malo venovať nielen týmto deťom, ale i tým so špeciálnymi potrebami."



Fínski experti z oblasti vzdelávania prezentovali, že učenie detí klasickou formou z učebníc je považované za zastarané. Deti sa podľa Fínov môžu učiť aj prostredníctvom rôznych počítačových hier, ako je napríklad aplikácia na rôzne predmety.



Závery návštevy fínskych expertov v oblasti vzdelávania na Slovensku budú predstavené vo štvrtok (22.3.).