Slováci sa pri implementácii národného programu inšpirovali Fínmi

Bratislava 22. marca (TASR) – Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania chce rezort školstva predložiť do medzirezortného pripomienkového konania v najbližšom čase. Počas celého obdobia budú slovenským expertom pri jeho implementácii pomáhať fínski experti, ktorí boli na Slovensku od utorka (20.3.). Vo štvrtok to počas tlačovej konferencie uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS).



Lubyová uviedla, že zatiaľ vzhľadom na politickú situácia rezort školstva materiál nepredkladal do medzirezortného pripomienkového konania. "Tento čas sme využili na to, aby sme si vymenili skúsenosti s fínskymi expertmi," doplnila. Výsledky národného programu budú v praxi viditeľné počas najbližších desiatich rokov.



Šéfka rezortu školstva pripomenula, že práve fínsky vzdelávací systém je považovaný za jeden z najlepších na svete. Podľa jej slov práve vďaka stretnutiu s fínskymi expertmi našli Slováci množstvo inšpirácií v rámci ich vzdelávacieho systému.



Slováci sa s Fínmi dohodli na viacerých krokoch spolupráce. Podľa Lubyovej budú založené pracovné skupiny, ktoré sa budú venovať nasledovným otázkam, a to napríklad zvýšeniu atraktivity učiteľského povolania. "Ďalej to, ako pracovať s manažmentom školy, práca na kvalite vzdelávania, teda na obsahu i vertikálnej spolupráci na rôznych stupňoch vzdelávania. Pôjde aj o zvýšenie investícií do výskumu a podpora výskumného vzdelávania, podpora anticipácie zručností, pracovať sa bude aj na tom, ako nastaviť kurikulum, a pozrieme sa aj na tému inklúzie,“ vymenovala Lubyová. Ministerka uzavrela, že spolupráca s Fínmi bude trvať i naďalej.