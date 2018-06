SACKA: Slováci chcú stráviť v SR aj tri či štyri kratšie dovolenky

Pomaličky sa tak blížime k českým turistom, aj keď tí v priemere strávia v Čechách do roka desať kratších pobytov.

Bratislava 10. júna (TASR) - Slovenskí turisti chcú za posledné roky stráviť na Slovensku nie len jednu, ale radšej viac kratších dovoleniek do roka. V súčasnosti to bývajú aj tri alebo štyri takéto výlety.



Konštatoval to prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Stanislav Macko. "Slováci už neabsolvujú jednu dovolenku ako v minulosti, dnes sú to tri - štyri, hoci kratšie, dovolenky do roka," opísal. Pomaličky sa tak podľa neho blížime k českým turistom, aj keď tí v priemere strávia v Čechách do roka desať kratších pobytov.



Celkovo sa pritom podľa Macka vyvíja domáci turizmus, ktorý je pilierom cestovného ruchu, veľmi optimisticky. V prípade organizovaného domáceho cestovného ruchu, teda pri pobytoch slovenských turistov na Slovensku cez cestovné kancelárie si SACKA uvedomuje, že ťahá za kratší povraz. "Domáci cestovný ruch, ktorý zaznamenáva ohromný rozmach, je našou slabšou stránkou," priblížil Macko.



Podľa neho sa vôbec nie je čomu čudovať. Moderné technológie totiž umožňujú turistom, aby si vybavili dovolenku na Slovensku úplne individuálne.



Napriek tomu sa v roku 2017 rozhodlo pre dovolenku na Slovensku organizovanú prostredníctvom cestovnej kancelárie 65.144 slovenských turistov. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR.



V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2016 to znamenalo nárast o približne 20 %. V priemere pritom strávili Slováci na takejto dovolenke 4,9 dňa, čo tiež predstavovalo mierny nárast oproti roku predtým.