Slováci zanedbávajú návštevu zubára, nechajú si ju na poslednú chvíľu

Bratislava 27. marca (TASR) - Veľká časť dospelých pacientov zanedbáva preventívne prehliadky u zubára. Ukazuje to posledná štatistika Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).



Dáta zo zdravotných poisťovní tiež ukazujú, že Slováci si prevenciu u zubára nechávajú na poslednú chvíľu, zväčša na ňu chodia v poslednom štvrťroku - najmä v decembri. Mnohí však na prevenciu nejdú ani vtedy. "A to aj napriek tomu, že zdravotné poisťovne pacientovi po vynechanej prevencii nemôžu v ďalšom roku preplatiť opravu zubného kazu," povedala hovorkyňa súkromnej Union zdravotnej poisťovne (ZP) Beáta Dupaľová Ksenzsighová.



Výplne do zubov sa pritom môžu pohybovať od sumy od ôsmich do vyše 20 eur. Hoci záujem o "preventívku" u zubára klesá, stále patria medzi tie z navštevovanejších prehliadok, potvrdzujú súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera a štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa. "Preventívna prehliadka u stomatológa patrí u nás medzi najnavštevovanejšie preventívne prehliadky vôbec," povedala hovorkyňa VšZP Viktória Vasilenková.



Dospelí majú nárok na "preventívku" u zubára raz ročne, deti dvakrát. Na preventívku chodí pravidelne iba polovica z dospelých pacientov, ukazujú štatistiky NCZI. Poistenec by sa mal u zdravotnej poisťovne informovať na poskytovanie rôznych príspevkov pri vyšetrení u stomatológa. Napríklad o príspevok na zubné korunky alebo dentálnu starostlivosť pre deti.