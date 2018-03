Slovák, ktorého v Belgicku nepustili do lietadla, zomrel

Muža ešte v piatok (23. 2.) odmietli na Letisku Charleroi Brusel-Juh pustiť na palubu lietadla smerujúceho do Bratislavy, lebo vyzeral, že by mohol robiť problémy.

Brusel 28. februára (TASR) - V utorok 27. februára, po niekoľkých dňoch v kóme, zomrel občan Slovenskej republiky, informovala v stredu na svojej internetovej stránke belgická televízna stanica RTL.



Muža ešte v piatok (23. 2.) odmietli na Letisku Charleroi Brusel-Juh pustiť na palubu lietadla smerujúceho do Bratislavy, lebo vyzeral, že by mohol robiť problémy. Keď sa začal správať násilne a údajne sotil do letušky, kapitán odmietol odletieť a bola privolaná federálna letisková polícia.



Tá Slováka zadržala a dala do cely, kde si však začal ubližovať. Policajti sa ho snažili spacifikovať, pričom muž utrpel zastavenie srdca. Bol hospitalizovaný, no z kómy sa už neprebral, uviedla v stredu prokuratúra v Charleroi, podľa ktorej sa rodina zosnulého stala občianskou stranou v tomto spore.



Prokuratúra oznámila, že sa začalo vyšetrovanie, ktoré má zistiť, či policajti dodržali zákonný postup.



V prípade tohto 40-ročného Slováka Zastupiteľský úrad SR v Bruseli poskytuje potrebnú asistenciu, informoval TASR riaditeľ tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Igor Skoček.



Podľa iných zdrojov bol Slovák vyvedený z lietadla po tom, čo nedovolil personálu, aby skontroloval platnosť jeho letenky.



Incident so Slovákom pre TASR potvrdilo aj mediálne oddelenie letiska Charleroi. O ďalších podrobnostiach však zástupcovia letiska hovoriť nechceli, pretože incident je "v štádiu vyšetrovania a zaoberá sa ním prokuratúra v Charleroi".