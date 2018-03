Slovák M. Hýl v USA radí spoločnostiam pri miliardových transakciách

Do Spojených štátov amerických sa dostal už v počas štúdia ekonómie v Prahe.

New York/Bratislava 21. marca (TASR) - Slovák Marek Hýl momentálne pracuje v investičnej banke v New Yorku, kde medzinárodným spoločnostiam radí pri miliardových transakciách. V rozhovore pre TASR si zaspomínal na svoju cestu za úspechom v zahraničí.



Do USA sa dostal už v počas štúdia ekonómie v Prahe. "Za dobré študijné výsledky som získal akademické štipendium na univerzite v Severnej Karolíne, kde som strávil pol roka," ozrejmil Hýl.



V Spojených štátoch si "pričuchol" aj k podomovému predaju. "Štyri letá som pracoval v spoločnosti Southwestern Company, ktorá sa zaoberá podomovým predajom vzdelávacích produktov. Chodil som od domu k domu, predával knihy. Bola to zaujímavá skúsenosť," priblížil a dodal, že po prvom lete sa vypracoval na manažérsku pozíciu.



Osud ho po semestri v USA zaviedol naspäť do Prahy, kde mal v spoločnosti Arthur D. Little (ADL) pod palcom tvorbu obchodných stratégií. "Po roku v Prahe však prišla v ADL šanca 'zmeniť kancelárie' a presťahovať sa do Dubaja," spomína Hýl. "Tam som pracoval ako poradca v oblasti telekomunikačného a petrochemického priemyslu," doplnil.



V Dubaji spolupracoval aj s tamojšími ministerstvami a podieľal sa aj na projekte iniciovanom bahrajnským kráľom. "Plánom bolo vybudovať nové mesto, ktoré by sa podobalo Dubaju, bolo by akousi mekkou obchodu... a malo naštartovať ekonomiku Bahrajnského kráľovstva, lebo tej sa vtedy veľmi nedarilo," objasnil úspešný Slovák. Mesto malo byť podľa jeho slov obrovské a vybudované "na mori". "My sme v podstate navrhli jeho plán," uviedol a doplnil, že jeho výstavba stále prebieha.



Pracovné povinnosti však Slováka v roku 2014 zaviedli z Dubaja znovu do USA. "Teraz pracujem v investičnej banke ako poradca v oblasti fúzií a akvizícií. Radíme tu veľkým verejne obchodovateľným spoločnostiam, sú to globálne firmy," vysvetlil tridsiatnik Hýl, ktorý má pod palcom napríklad oceňovanie či tvorbu stratégií pri kúpe alebo predaji spoločností. Momentálne pracuje na projekte, kde vyhlásili "transakciu za rádovo niekoľko miliárd dolárov".



Hýl prezradil aj svoj recept na úspech v zahraničí: "Je dôležité byť veľmi otvorený a flexibilný... mať oči otvorené a učiť sa rôznemu prostrediu, rôznemu štýlu práce." Netreba tiež zabúdať na tvrdú prácu, uzavrel.