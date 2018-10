Slovák v Číne: Najťažšie je zvyknúť si na iný životný štýl a kultúru

Tomáš Chilý. Foto: archív Tomáš Chilý

Peking/Jin-čchuan 23. októbra (TASR) – Zvyknúť si na život v Číne sa asi nedá, iba sa mu prispôsobiť. Najťažšie je zvyknúť si na iný životný štýl a kultúru. Uviedol to pre TASR Tomáš Chilý, ktorý žije v Číne už vyše roka a pracuje ako šéfkuchár v hoteli Kempinski.povedal Chilý.Do krajiny prišiel za prácou a novou výzvou v živote.konštatoval. V súčasnosti žije v meste Jin-čchuan, ktoré má približne dva milióny obyvateľov.spresnil.Keďže prišiel z medzinárodného kolektívu, zaskočila ho neznalosť anglického jazyka v Číne.priznal Slovák.Prijať však medzi seba cudzinca v Číne je omnoho zložitejšie.uviedol, pričom poukázal na príklad, ktorý by podľa neho mal byť v každej kuchyni samozrejmosťou, no napriek tomu to tak v krajine nefunguje.zdôraznil.Najväčší rozdiel medzi každodenným životom ľudí na Slovensku a v Číne spočíva podľa neho v tom, že Slováci žijú vo veľkom zhone a za všetkým sa naháňajú. V Číne je, naopak, na všetko čas, ľudia si žijú po svojom.zdôraznil.Tomáš Chilý by sa v budúcnosti vrátil rád na Slovensko.uzavrel.