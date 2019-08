Slovák, ktorý v Rakúsku vrazil nadrogovaný do pumpy, už pozná trest

Pred súdom v hornorakúskej metropole Linz sa zodpovedal okrem iného z kladenia odporu, spôsobenia zdravotnej ujmy a všeobecného ohrozenia.

Nemenovaný muž vo veku 28 rokov jazdil pod vplyvom alkoholu a drog, bez vodičského preukazu a navyše mal zakázané zdržiavať sa na území Rakúska, informovalo vo štvrtok večer internetové vydanie denníka Kronen Zeitung. Pred súdom v hornorakúskej metropole Linz sa zodpovedal okrem iného z kladenia odporu, spôsobenia zdravotnej ujmy a všeobecného ohrozenia.



Rakúske orgány odsúdeného Slováka v minulosti už viackrát vyhostili, podľa údajov Kronen Zeitung sa však i napriek tomu stále vracal do spolkovej krajiny Horné Rakúsko.



Policajná hliadka v Traune sa snažila Slováka zastaviť po tom, ako si všimla jeho neobvyklý spôsob jazdy. Po zapnutí majákov však vodič "šliapol na plyn", pričom ohrozoval ostatných motoristov a chodcov. Prenasledovaného muža zastavil až náraz do čerpacieho stojana, na čo sa snažil ujsť pešo a nereagoval ani na varovný výstrel. Policajti ho dolapili, keď sa potkol a spadol.