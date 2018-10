Slovenka v Sýrii: Pre vojnu krajania odišli domov

Margita Ghata odišla do Sýrie pred viac ako 40 rokmi.

Bratislava 30. októbra (TASR) - Kedysi sa v Sýrii stretávalo pravidelne viac ako 300 Slovákov a Čechov, vojna však viacerých vyhnala preč, dnes sa nás stretne možno do desať, hovorí Margita Ghata, ktorá vedie Krajanský spolok Slovákov v Sýrii. Do krajiny odišla pred viac ako 40 rokmi.



Manžela, ktorý pochádza zo Sýrie, spoznala na Slovensku. "Študoval na vysokej škole technickej chémiu. Keď sme sa zobrali, odišli sme spolu do Sýrie. Bolo to v roku 1975," hovorí Slovenka.



Po príchode do krajiny sa musela prispôsobiť novej kultúre, reči aj mentalite. Zmeny však vnímala pozitívne. "Poviem to takto, aj na Slovensku, keď sa nedostanete do dobrej rodiny, tak sú problémy. Veľa závisí od rodiny, kam ste prišli, ja som nemala problémy. Možno to bolo aj tým, že môj manžel je kresťan," dodáva. Ako ďalej hovorí, Sýria je mohamedánsky štát, približne 15 percent obyvateľov tvoria kresťania.



Slovenka v Sýrii sa ľahšie prispôsobila odlišnému životu aj vďaka tomu, že jej manžel hovorí plynule po slovensky. "Manžel na Slovensku absolvoval kurz slovenčiny a potom ho prijali na vysokú školu," vysvetľuje. Spolu vychovali dve dcéry, jedna dnes žije v Bratislave, druhá v Dubaji.



Po svojom príchode sa s manželom pridala ku komunite, ktorá fungovala v Sýrii už dlhšie, patrili do nej aj Česi. "Rozrástli sme sa, okolo 300 účastníkov z celej Sýrie sa stretávalo raz za pol roka zväčša pri našich sviatkoch. Išlo o Vianoce, Deň matiek alebo založenie Československa," približuje Ghata.



Väčšina krajanov sa do Sýrie dostala práve vďaka rovnakému príbehu ako ona, ide zväčša o ženy, ktoré majú sýrskych manželov. "Dostali sme sa aj pod záštitu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Snažili sme sa, aby sa vedeli naše deti dohovoriť po slovensky. Dostávali sme časopisy pre deti, pretože sme si nemohli dovoliť učiteľa," dodáva.



Vojna v Sýrii však zastavila pravidelné aktivity krajanov. "Vojna je tu siedmy rok, dnes už to nie je síce také hrozné, ale viac-menej sme sa rozpadli. Každý išiel domov, do Čiech, na Slovensko, alebo tam, kde mal deti. Niektoré cesty sú stále uzatvorené, takže keď sa stretneme teraz, je nás tak do desať," uzatvára Ghata. S manželom aktuálne žije striedavo na Slovensku aj v Sýrii. Do Bratislavy prišla ako účastníčka konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2018. Každé dva roky ju organizuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.