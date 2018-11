Slovenka v USA: Populácia Slovákov sa tu zvyšuje

Ingrid Sivčová je v Spojených štátoch amerických od roku 1997, keď vyhrala v lotérii zelenú kartu. Cudzinec podľa nej vďaka zelenej karte získava v Amerike mnoho privilégií.

Bratislava 4. novembra (TASR) - V Spojených štátoch amerických enormne rastie slovenská populácia, krajania si viac vážia kultúru a zvyky. Pre TASR to hovorí Ingrid Sivčová, ktorá v New Yorku učila deti Slovákov a neskôr sa stala koordinátorkou vzdelávacích centier po celej krajine.



Život slovenskej komunity v USA je podľa nej veľmi pestrý, so začlenením po príchode problém nemala. "Slovenská komunita tam funguje vynikajúco, začlenila som sa ihneď. Sú tam obrovské komunitné centrá, každoročne je v štáte New Jersey veľký festival krajanov, chodí tam 3000 až 4000 Slovákov. Tak ako sa pristupuje ku slovenskej kultúre v Amerike, k zvykom, toto sa ani na Slovensku nerobí, sme na to veľmi naviazaní a viac si to vážime," približuje život krajanov.



Záujem o slovenské aktivity sa podľa Sivčovej zvyšuje. "Slovenské rodiny majú aj tri, štyri deti, je tu enormný nárast slovenskej populácie. Ale problémom je, že sa rozmiestňujú, lebo v New Yorku je ťažké vychovávať dieťa. Idú preto do vzdialenejších oblastí a našou prioritou je aj tam zakladať slovenské centrá," dodáva.



Ako ďalej hovorí, rozdiel medzi Slovenskom a Spojenými štátmi je najmä v službách. "Človek si za tých 20 rokov zvykne na určitý štandard. Na Slovensku ešte vždy chýba úsmev a ústretovosť. Ľudský prístup v službách je tam na lepšej úrovni. Aj keď sa vraví, že možno je to ten falošný americký úsmev, ale aj ten človeku urobí deň," myslí si Sivčová. Dodáva však, že najmä pre rodinné väzby sa plánuje raz vrátiť na Slovensko.