Slovenská farma je spojením kvality a domáceho pôvodu mäsa

Bratislava 6 februára (OTS) - Dlhodobým celoeurópskym trendom v oblasti výživy je dôraz na čerstvosť, kvalitu a domáci pôvod všetkých jej zložiek. Aj Slováci čoraz viac dbajú o to, čo vkladajú do svojich nákupných košíkov. Pod značkou Slovenská farma nájdu v predajniach BILLA čerstvé produkty vo viacerých kategóriách - ovocie a zelenina a čerstvé mäso (hovädzie, bravčové a kuracie). Zaručuje, že produkty pochádzajú výhradne od slovenských pestovateľov a chovateľov. Najväčší nárast v rámci značky Slovenská farma zaznamenala BILLA vlani v predaji kuracích rezňov, horných a dolných kuracích stehien a zvýšený záujem bol aj o bravčové karé v celku.Jurov, Veľký Ďur, Tajná, Liptov a Padán patria medzi hlavné farmy Slovenska, ktorých mäso putuje do predajní BILLA pod overeným označením Slovenská farma. Niekoľkoročná spolupráca so slovenskými dodávateľmi sa vyznačuje prvotriednou kvalitou a overeným slovenským pôvodom produktov. Mäsový sortiment je podrobovaný pravidelným previerkam kvality, je prejavom úcty k zákazníkovi, ale aj k slovenským podnikateľom.vysvetľuje Ingrid Kužlíková, operatívna riaditeľka spoločnosti BILLA.dodáva.poznajú aj za hranicami Slovenska. O tamojšie hovädzie produkty je záujem v Rakúsku i v ďalekom Turecku. Približne 800 býkov žije v moderne vybavených maštaliach so slamovou podstielkou a majú zabezpečený dostatok pohybu na čerstvom vzduchu., ktoré zastrešuje firma Tekro, zásobujú supermarkety BILLA bravčovinou, pod ktorej lahodnú chuť sa podpisuje špeciálna strava prasiat. Tekro ju zvláda vo vlastnej réžii. Prvotné zameranie firmy bolo orientované práve na výživu zvierat, čo je zárukou, že tamojšie prasatá sú chované starostlivo namixovanými kŕmnymi zmesami.prináša na stôl šťavnaté kuracie špeciality už viac ako tri dekády a špecializuje sa na chov a výkrm mladých kurčiat s nižšou hmotnosťou, výborných najmä na pečenie. S ročnou produkciou 3,3 milióna kusov hydiny ide o najväčšiu farmu svojho druhu na Slovensku.