Slovenská komora exekútorov nesúhlasí, aby si štát vymáhal pohľadávky

Bratislava 20. júna (TASR) - Slovenská komora exekútorov (SKE) nesúhlasí s tvrdením predsedu Národnej rady SR a SNS Andreja Danka, podľa ktorého súčasný exekučný "systém je zlý, štát by si mal vymáhať pohľadávky sám, a nie súkromnými exekútormi, ktorí si z toho urobili mega biznis." Predseda parlamentu sa v utorok 19. júna počas rozpravy v Národnej rade SR vyjadril, že štát by sa mal v rámci odpúšťania dlhov sústrediť na Sociálnu poisťovňu a vyhlásiť ďalší generálny pardon. TASR o tom informovala hovorkyňa SKE Stanislava Kolesárová.



Sociálna poisťovňa môže od 1. júna 2017 zo zákona sama vymáhať svoje pohľadávky, a to buď zrážkami zo mzdy alebo prikázaním pohľadávky, pripomenula SKE. "Orgán, ktorý vydáva rozhodnutie, sám toto rozhodnutie zároveň aj vykonáva a takisto rozhoduje o prípadnom opravnom prostriedku. Súdnych exekútorov poveruje výkonom rozhodnutia súd a ten aj vykonáva nad exekúciou dohľad," uviedla SKE. Sociálna poisťovňa sa pritom môže obrátiť aj na súdnych exekútorov, ktorí pri svojej práci využívajú podstatne širšie a efektívnejšie zákonné nástroje. SKE tvrdí, že práve rozsiahlejšie využívanie služieb súdnych exekútorov, by viedlo k vyššiemu vymáhaniu pohľadávok zo strany Sociálnej poisťovne.



K inštrumentu v podobe generálneho pardonu už Sociálna poisťovňa v minulosti siahla niekoľkokrát. Podľa SKE vôbec však nie je preukázateľné, že by to malo vplyv na lepšiu platobnú disciplínu. "Naopak, pokiaľ sa použitie takéhoto nástroja opakuje, vedie to podľa nás k špekuláciám dlžníkov, či sa im namiesto uhradenia všetkých svojich záväzkov voči spoločným peniazom daňových poplatníkov neoplatí radšej počkať na ďalšie kolo odpúšťania dlhov. Takýto prístup vedie k citeľnému zníženiu vymožiteľnosti práva, oslabovaniu právneho štátu a vyvoláva frustráciu u väčšiny obyvateľstva, ktorá poctivo a zodpovedne pristupuje k splácaniu svojich záväzkov," tvrdí SKE.



Slovenská komora exekútorov odmieta aj paušalizovanie vyjadrenia o "mega biznise", ktorí si z vymáhania pohľadávok údajne urobili "súkromní exekútori". Komora presadzovala zavedenie náhodného prideľovania exekúcií, ktoré okrem vyššej transparentnosti a efektívnosti prinieslo aj rovnomerné prideľovanie spisov súdnym exekútorom na území príslušného kraja. "Tento hlas komory ostával dlhé roky nevyslyšaný a až súčasná vládna koalícia pristúpila 1. apríla 2017 k tomuto riešeniu. Tým sa skončil model, v ktorom si veriteľ pomocou rôznych praktík, neraz na hrane zákona, sám vyberal svojho exekútora, čím sa umožňoval výrazný profit niekoľkým vybraným exekútorským úradom, zatiaľ čo zvyšných deväť desatín exekútorského stavu sa potýkalo s existenčnými problémami," poznamenala SKE.



Vláda SR má vôľu vykonať voči dlžníkom Sociálnej poisťovne generálny pardon. Na pôde Národnej rady SR to deklaroval šéf koaličnej SNS a predseda parlamentu Andrej Danko počas rozpravy k návrhu exekučnej amnestie, s ktorou opäť prichádza hnutie Sme rodina. "Musíme to zanalyzovať, premyslieť etapy odpustenia dlhov. Asi by sme mali v prvom rade odpustiť tým, ktorí majú dlh z nevedomosti, napr. odišli za prácou do zahraničia a nevedeli, že majú nejaké povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Poďme krok po kroku, zamerajme sa na Sociálnu poisťovňu," apeloval. Dankovi sa zároveň nepáči, že dlhy pre SP vymáhajú súkromní exekútori. "Systém je zlý, štát by si mal pohľadávky vymáhať sám a nie súkromnými exekútormi, ktorý si z toho urobili mega biznis," povedal.