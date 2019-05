Slovenská ľudová strana A. Hlinku je za suverénne Slovensko

Ak strana a jej kandidáti v eurovoľbách uspejú, v EP chcú bojovať za lepšiu hospodársku spoluprácu v Európe a zároveň za odmietnutie byrokracie a diktátu z EÚ.

Bratislava 5. mája (TASR) - Slovenská ľudová strana (SĽS) Andreja Hlinku je za kresťanské, sociálne a suverénne zvrchované Slovensko v Európskej únii (EÚ). Povedal to v rozhovore pre TASR líder kandidátky strany vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) Jozef Sásik.



Strana chce v Európskom parlamente presadzovať tradičnú rodinu a kultúrne hodnoty Slovenska. Taktiež rovnoprávnosť, slobodu a samostatnosť Slovenskej republiky v EÚ. "Vynasnažíme sa vymaniť európske spoločenstvo zo súčasného hlbokého politického závozu," tvrdí Sásik. SĽS A. Hlinku je podľa jej predsedu za úplnú bezpečnosť hraníc EÚ a rázne zastavenie nelegálnej migrácie do EÚ, ktorú považuje za nebezpečenstvo.



Ak strana a jej kandidáti v eurovoľbách uspejú, v EP chcú bojovať za lepšiu hospodársku spoluprácu v Európe a zároveň za odmietnutie byrokracie a diktátu z EÚ. SĽS A. Hlinku chce presadzovať podporu malého, stredného podnikania i výskumu na Slovensku. "Naša súčasná slovenská štátnosť sa nesmie spochybňovať. Našou úlohou nie je zničiť našu slovenskú štátnosť, alebo umenšiť jej význam, ale naopak, povýšiť ju na vyššiu úroveň," uviedol Sásik.



V EÚ musia byť jednotlivé štáty podľa neho potravinovo i energeticky sebestačné. Sociálne rozdiely medzi európskymi regiónmi, ako tvrdí, treba odbúrať. "Chceme presadiť rovnakú kvalitu, a nie kvantitu potravinových a iných výrobkov. Sme za zrovnoprávnenie príjmov pracujúcich a dôchodkov," priblížil Sásik s tým, že chcú podporovať aj modernizáciu i bezpečnú dopravu v EÚ.