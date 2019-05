Slovenská národná jednota chce zrovnoprávniť životnú úroveň krajín EÚ

Európsky parlament podľa slov predsedu strany SNJ Stanislava Pánisa môže pomôcť Slovensku aj v tom, že sa zmení legislatíva a nariadenia Únie nebudú môcť byť nadradené nad zákonmi členských štátov.

Bratislava 9. mája (TASR) - Slovenská národná jednota - strana vlastencov chce v Európskej únii presadiť zrovnoprávnenie základných podmienok životnej úrovne v členských štátoch. Predseda strany Stanislav Pánis sa rozhodol do nadchádzajúcich eurovolieb kandidovať pre to, lebo chce svoje skúsenosti a schopnosti ponúknuť v Európskom parlamente.



"Vzhľadom na to, že počas trvania Európskej únie táto nezvládla národnú problematiku v jednotlivých členských štátoch, je nutné od základu zmeniť jej legislatívu a zrovnoprávniť základné podmienky životnej úrovne v členských štátoch. Napríklad platovú nerovnosť, sociálne podmienky, zdravotníctvo a tak ďalej," povedal pre TASR Pánis.



Európsky parlament podľa jeho slov môže pomôcť Slovensku aj v tom, že sa zmení legislatíva a nariadenia Únie nebudú môcť byť nadradené nad zákonmi členských štátov. Myslí si, že Únia potrebuje reformu a chce, aby sa vrátila k pôvodnému zámeru jej vzniku. Na otázku či je za užšiu integráciu členských krajín a či by malo Slovensko patriť do jadra EÚ, odpovedal, že debatu o jadre považuje za zbytočnú.



V súvislosti s nízkou volebnou účasťou na eurovoľbách skonštatoval, že je to otázka dôvery. "Táto skutočnosť svedčí o sklamaní z členstva v Európskej únii a následnom nezáujme občanov, čo potvrdzuje aj vytrácanie sa strednej vrstvy," vysvetlil s tým, že tak dochádza k prehlbovaniu rozdielu medzi obyvateľstvom žijúcim na hranici chudoby a najbohatšou vrstvou.



Medzi pozitívami členstva v Únii vidí napríklad voľný pohyb obyvateľov v eurozóne. Poukázal však aj na negatíva. "V našom štáte síce podnikajú zahraničné firmy, ale platy nie sú na úrovni občanov z krajín, v ktorých majú sídla. V neposlednom rade sú to i daňové zvýhodnenia zahraničných firiem nášho štátu voči slovenským podnikateľom," povedal. Myslí si, že aj to mnohých vedie k odchodu za prácou do zahraničia, čo má podľa neho vplyv na stabilizáciu rodinného zázemia, sociálne zabezpečenie, zvyšujúcu sa kriminalitu či korupciu.



Medzi témami, ktoré by chcel ako euroslanec otvárať, spomenul odstránenie problémov, ktoré podľa jeho slov pociťujú Slováci vo všetkých rovinách života - od ekonomického, zdravotného až po zachovanie kultúrnych hodnôt. "Som zásadne za zmenu vo forme zloženia Európskej komisie, v ktorej má napríklad Luxembursko troch členov, ako aj proti doterajším praktikám zo strany veľkých štátov voči ostatným," dodal.