Slovenská pošta vydáva známku Slováka, ktorý bojoval o ostrov Iwódžima

Bratislava 28. februára (TASR) - Slovenská pošta vydáva 1. marca poštovú známku s podobizňou Michaela Stranka. Rodák z obce Jarabina je zvečnený na kultovej fotografii Joea Rosenthala, zachytávajúcej jeden z kľúčových okamihov ťažkej bitky o pacifický ostrov Iwódžima (Iwo Jima) na prelome februára a marca 1945. Známka "Osobnosti: Michael Strank (1919 – 1945)" bude mať nominálnu hodnotu jedno euro. Informovala o tom Jana Pôbišová zo Slovenskej pošty.



Ústredným motívom na poštovej známke je portrét Michaela Stranka. "Súčasne s poštovou známkou vydávame obálku prvého dňa s pečiatkou First Day Cover (FDC) s dátumom 1. marca 2019 a domicilom obce Jarabina. Motívom prítlače FDC obálky je symbolické vztyčovanie americkej vlajky na pacifickom ostrove Iwódžima a motívom FDC pečiatky sú náhrobné kamene na cintoríne," opísala Pôbišová. Autorom výtvarného návrhu je Igor Piačka, autorom rytiny Ľubomír Žálec.



Pôbišová pripomína, že medzi rokmi 1880 až 1938 odišiel zo Slovenska do Spojených štátov amerických prevažne zo sociálnych dôvodov približne jeden milión obyvateľov. Uplatnili sa najmä v banskom a oceliarskom priemysle. "Ale mnohí z nich sa už v prvej, ale najmä v neskorších generáciách, výrazne zapísali do dejín USA. Jedným z nich, o ktorom sa dlho v rodnej vlasti nevedelo, bol aj Michal Strenk (Michael Strank)," doplnila.



Michal Strenk sa narodil v rusínskej obci Jarabina v okrese Stará Ľubovňa 10. novembra 1919. Ako šesťročný sa vysťahoval s rodičmi do Pensylvánie, kde jeho otec pracoval v oceliarni. Slúžil v americkej námornej pechote. "Počas vyloďovania na ostrov Iwódžima velil čate špeciálnych síl námornej pechoty a po dobytí hlavnej výšiny na ostrove, kopca Suribači, sa 23. februára 1945 zúčastnil na druhom vztyčovaní americkej zástavy, symbolizujúcej ovládnutie bojiska," uviedla Pôbišová.



Fotografia z tohto aktu sa podľa jej slov stala predobrazom bronzového monumentu na vojenskom cintoríne v Arlingtone (pri Washingtone, DC) a mnohých reprodukcií, vrátane poštových známok. "Padol 1. marca 1945 v pokračujúcich bojoch na ostrove. Seržant Strenk nebol v čase svojho pôsobenia v americkej armáde formálnym občanom USA. Certifikát o udelení občianstva dostali jeho príbuzní od imigračného úradu až 29. júla 2008," uzatvorila.