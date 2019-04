Slovenské centrum dizajnu má medzinárodný projekt s Rakúskom

Významnou dizajnérskou činnosťou je pokračovanie projektu výroby automobilu Tatra 603X Coupé, ktorý vychádza z historického výskumu dejín automobilového dizajnu na Slovensku.

Bratislava 12. apríla (TASR) – Dizajn a inovácie je najväčší tohtoročný projekt, na ktorom Slovenské centrum dizajnu (SCD) prvýkrát spolupracuje s viedenským MAK - Múzeom úžitkového umenia a ďalšími partnerskými inštitúciami. V rámci cezhraničného programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020 získalo SCD na projekt takmer 1,5 milióna eur na dva roky.



"Témami projektu sú zodpovednosť a možnosti riešenia aktuálnych problémov v spolupráci inštitúcií zo sféry dizajnu a kultúrnej politiky. V rámci neho vznikne v našom centre nové výskumno-vývojové oddelenie, ktoré bude pokračovať aj po skončení projektu," povedala na piatkovej tlačovej konferencii v bratislavskej galérii dizajnu Satelit riaditeľka SCD Mária Rišková.



Súčasťou projektu je vydanie viacjazyčnej publikácie o bratislavskej progresívnej škole umeleckých remesiel z obdobia rokov 1928 - 1939, medzinárodné sympózium o tejto škole a reforme umeleckého školstva, výstava Human by Design, dva nové softvéry, rôzne semináre a iné aktivity.



Významnou dizajnérskou činnosťou je pokračovanie projektu výroby automobilu Tatra 603X Coupé, ktorý vychádza z historického výskumu dejín automobilového dizajnu na Slovensku. Návrh prvého slovenského kupé auta nakreslil v roku 1963 konštruktér závodu Tatra Bratislava Ján Cina.



"Toto nadčasové auto nebolo realizované a naším snom je dotiahnuť to do konca. Pokračujeme v tvorivom procese jeho výroby. Vlani sme pripravili virtuálnu prehliadku jeho modelu v mierke 1:1, na ktorej sa zúčastnil teraz 80-ročný pán Cina žijúci v Kanade. Bol nadšený touto snahou a spolupracuje s nami. V septembri predstavíme pevný model auta v mierke 1:4," konštatoval vedúci Slovenského múzea dizajnu Maroš Schmidt.



SCD pokračuje vo výstavných aktivitách vo svojej galérii Satelit aj v zahraničí, ako aj vo vydávaní časopisu Designum, ktorého 25. výročie oslavujú aj online platformou e-designum.sk. V plnej príprave je 16. ročník Národnej ceny za dizajn. Súťaž je tentoraz zameraná na produktový dizajn a do 24. apríla sa ešte možno do nej prihlásiť.