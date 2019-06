Slovenské nemocnice majú záujem o lekárov z tretích krajín

Zamestnanci z krajín mimo EÚ pracujú aj vo Fakultnej nemocnici Trnava, podľa hovorkyne Kataríny Tittelovej s nimi majú dobré pracovné skúsenosti.

Bratislava 24. júna (TASR) – Univerzitné a fakultné nemocnice na Slovensku majú záujem o lekárov z tretích krajín sveta. Ministerstvo zdravotníctva SR momentálne vyhodnocuje medzirezortné pripomienkové konanie k zákonu o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý má ukotviť v slovenskej legislatíve inštitút dočasnej odbornej stáže pre zdravotnícky personál z krajín mimo Európskej únie (EÚ). Zdravotnícki pracovníci z týchto krajín si aktuálne môžu podávať žiadosti o stáž v slovenských nemocniciach.



„Fakultná nemocnica (FN) Trenčín by uvítala možnosť využitia dočasnej odbornej stáže lekárov, evidujeme žiadosti lekárov a sestier z Ukrajiny,“ uviedla pre TASR hovorkyňa FN Trenčín Martina Holecová.



V slovenských nemocniciach už pracujú viacerí zdravotnícki pracovníci zo zahraničia a nemocnice uvádzajú, že s nimi majú pozitívne skúsenosti. „Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici momentálne zamestnáva na trvalý pracovný pomer osem lekárov zo zahraničia. Sedem z Ukrajiny a jeden je pôvodom zo Sýrie, ale v SR dlhodobo žije,“ povedala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje. „S prijatými lekármi sme spokojní. Väčšinou máme skúsenosť, že si príležitosť pracovať v našej nemocnici vážia, chcú sa vzdelávať a chuť plnohodnotne sa zaradiť do pracovného procesu ich rýchlejšie posúva v učení sa jazyka a prekonávaní jazykovej bariéry,“ zhodnotila.



Zamestnanci z krajín mimo EÚ pracujú aj vo Fakultnej nemocnici Trnava, podľa hovorkyne Kataríny Tittelovej s nimi majú dobré pracovné skúsenosti. Rovnako je to v Univerzitnej nemocnici Luisa Pasteura (UNLP) v Košiciach. „Pracuje u nás päť cudzincov, ale vo viacerých prípadoch už nie sú doslova cudzinci. Jeden pán sa iba narodil v Kanade a má kanadské občianstvo, ale celý život žije na Slovensku. Máme dve Ukrajinky, ktoré ale na školu chodili na Slovensku,“ tvrdí hovorkyňa UNLP Košice Ivana Stašková. V rámci inštitútu dočasnej odbornej stáže podľa nej nemocnica zatiaľ nemala žiadne žiadosti. Záujem cudzincov o prácu nezaznamenali podľa hovorkyne Kataríny Kapustovej ani v Univerzitnej nemocnici Martin.



V rámci inštitútu dočasnej odbornej stáže sa lekár alebo zdravotnícky pracovník zo zahraničia podľa ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD) najskôr zamestná v nemocnici, oboznámi sa s jej chodom a ak bude mať záujem, urobí si skúšky na uznanie svojho vzdelania a jazykovú skúšku.