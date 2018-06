Slovenské predsedníctvo vo V4 sa začne 1. júla, má tri hlavné priority

Cieľom slovenského predsedníctva je priniesť konkrétne výsledky v prospech občanov krajín, a to v už spomínaných troch prioritných oblastiach.

Bratislava 20. júna (TASR) – Slovenské predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine sa začne 1. júla 2018 a potrvá do 30. júna 2019. Jeho mottom bude "Dynamický Vyšehrad pre Európu", program je postavený na troch hlavných prioritách. Ide o silnú Európu, bezpečné prostredie a inteligentné riešenia. Vyplýva to z materiálu, ktorý na svojom stredajšom rokovaní schválila vláda SR.



Predkladaný materiál pochádza z dielne Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. Zámerom je zdôrazniť jednoznačnú orientáciu na Európu ako priestor, ktorý je pre ďalší rozvoj celého regiónu dôležitý. Návrh programu predsedníctva Slovenska bude koncom júna predložený predsedom krajín V4 na schválenie.



Slovenské predsedníctvo vo V4 nadviaže na výsledky predchádzajúcich a bude sa podľa rezortu zahraničia snažiť o užšiu koordináciu s nasledujúcim českým. Prioritné témy vychádzajú z troch predpokladov jeho úspešnosti, píše ministerstvo. "Ide o presadzovanie jednoty, kde je to možne, a teda sa budeme usilovať o dohodu v oblastiach, ktoré môžeme spoločne presadiť na európskej úrovni. Druhé je prinášanie riešení, kde je to prospešné, a teda máme záujem uskutočniť spoločne také projekty, ktoré majú praktický pozitívny dosah na občanov v našich krajinách. A po tretie je to rešpektovanie rozdielností, kde je to nevyhnutné. Budeme hľadať konsenzus pri plnom rešpekte národných záujmov," píše sa v materiáli.



Cieľom slovenského predsedníctva je priniesť konkrétne výsledky v prospech občanov krajín, a to v už spomínaných troch prioritných oblastiach.



V rámci prvej priority s názvom "silná Európa" bude úsilím Slovenska aktívny prístup V4 v diskusiách o budúcnosti Európskej únie (EÚ), ako aj pri rozhodnutiach o kľúčových politikách. Predsedníctvo chce tiež prispievať k udržaniu jednoty, a to najmä počas aktuálne prebiehajúcich rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Pokračovať bude i spolupráca s európskymi partnermi, ako sú Nemecko, Francúzsko, severské a pobaltské krajiny či Benelux.



Druhou prioritou je "bezpečné prostredie", ktoré je podľa MZVaEZ jedným z hlavných predpokladov úspešného budovania dobrých a stabilných zahranično-politických vzťahov. Dôraz sa bude klásť na pokračovanie politického dialógu s krajinami západného Balkánu a Východného partnerstva. V tejto súvislosti bude V4 i naďalej podporovať rozširovanie Únie.



"Štáty V4 si súčasne uvedomujú svoj podiel na posilňovaní európskej bezpečnosti a obrany, či už účasťou na projektoch stálej štruktúrovanej spolupráce, alebo prípravou vyšehradskej bojovej skupiny EÚ," píše rezort diplomacie s tým, že v otázke migrácie chcú krajiny V4 konštruktívne prispievať do diskusie a prinášať dlhodobé riešenia.



Tretia priorita, ktorá nesie názov "inteligentné riešenia", znamená pre krajiny V4 cestu, ako vytvoriť užívateľsky a optimálne prístupné podmienky pre online svet, ktorý je súčasťou bežného života ľudí a podnikateľov. "Slovenské predsedníctvo bude aktívne reagovať na súčasné inovatívne technologické trendy, ktoré získavajú čoraz väčšie uplatnenie v reálnej ekonomike," uvádza autor materiálu.



Slovensko bude predsedať Vyšehradskej skupine piatykrát, a to, podľa rezortu zahraničia, v období kľúčových udalostí v európskom priestore. Predsedníctvo Slovensko preberie v čase rokovaní o budúcom viacročnom finančnom rámci, na ktoré nadviaže príprava novej Strategickej agendy pre EÚ na roky 2019 až 2024. Tá však bude podľa MZVaEZ výrazne ovplyvnená voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2019. V tom istom mesiaci si pripomenieme tiež 15. výročie členstva krajín V4 v Únii a v prípade Slovenska aj 15. výročie členstva v Severoatlantickej aliancii (NATO). Ďalšou udalosťou bude odchod Spojeného kráľovstva z EÚ koncom marca 2019 a s tým súvisiaca otázka budúceho usporiadania vzájomných vzťahov.

Slovenské predsedníctvo vo V4 sa začne 1. júla, má tri hlavné priority