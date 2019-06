Slovenské Sily pre špeciálne operácie fungujú na novej platforme

Vznikom nového operačného veliteľstva so spôsobilosťami velenia a riadenia VeSŠO SR nasleduje trend krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a Aliancie.

Trenčín 1. júna (TASR) - V sobotu vznikol nový prvok riadenia a velenia v štruktúrach Ozbrojených síl (OS) Slovenskej republiky, keď v Trenčíne vzniklo nové Veliteľstvo Síl pre špeciálne operácie (VeSŠO) na návrh náčelníka Generálneho štábu OS SR. TASR o tom informoval hovorca 5. pluku špeciálneho určenia, major Mário Pažický.



Vznikom nového operačného veliteľstva so spôsobilosťami velenia a riadenia VeSŠO SR nasleduje trend krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a Aliancie. Nový prvok riadenia a velenia je príspevkom na účinnejšiu a koncepčnejšiu koordináciu nasadenia na hybridné hrozby príznačné súčasnosti. Zastrešiť má kinetické i nekinetické operácie. "VeSŠO vzniklo po analýze stavu v oblasti špeciálnych operácií a identifikácii požiadaviek na rozvoj Síl pre špeciálne operácie OS SR, a to na základe vývoja bezpečnostnej situácie a operačnej potreby na obranu štátu," uviedol Pažický.



Od jesene budú do portfólia riadených útvarov a spôsobilostí VeSŠO prepodriaďované útvary ako 5. pluk špeciálneho určenia, Výcvikové stredisko špeciálnych operácií, Stredisko civilno-vojenskej spolupráce a psychologických operácií, kybernetická obrana a 23. motorizovaný prápor.



"Slovenské sily pre špeciálne operácie sú dlhodobo etablované v komunite NATO SOF (Special Operations Forces) jednotiek ako rovnocenný a rešpektovaný partner. Aby však mohli svoj potenciál plnohodnotne a dlhodobo rozvíjať, je dôležité, aby v Ozbrojených silách SR zaujali pevnú a nespochybniteľnú pozíciu," doplnil hovorca 5. pluku špeciálneho určenia.



K hlavným úlohám Síl pre špeciálne operácie patrí vojenská asistencia, špeciálny prieskum a priama akcia. Psychologické operácie a civilno-vojenská spolupráca tvoria ich integrálnu súčasť.



VeSŠO je vytvorené na zabezpečenie plnohodnotného velenia, riadenia a podpory špeciálnych operácií a je postavené na úroveň veliteľstiev Vzdušných síl OS SR a Pozemných síl OS SR. "Aktuálne velenie slovenských ozbrojených síl má ambíciu dosiahnuť do roku 2025 početný stav Síl pre špeciálne operácie, 1500 vojakov nového operačného veliteľstva a jemu podriadených útvarov," doplnil Pažický.