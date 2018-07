Slovenské vrtuľníky pri hasení požiarov vo Švédsku nepotrebujú

Švédsko zažíva najteplejší júl za uplynulých najmenej 260 rokov. Škandinávsky štát nemá väčšie skúsenosti z likvidácie podobne rozsiahlych lesných požiarov.

Bratislava 23. júla (TASR) - Švédsko potrebuje od členských štátov EÚ pomoc pri likvidácii rozsiahlych lesných požiarov. Požiadalo o poskytnutie lietadiel, ktoré by boli schopné hasiť požiare. Vrtuľníky, ktoré by mohlo Slovensko poskytnúť, nepotrebuje.



“Krajiny EÚ ponúkli vrtuľníkovú techniku. Túto formu pomoci Švédi akceptovali len od Nemecka a ostatné ponuky boli odmietnuté,” informoval Petar Lazarov, hovorca Ministerstva vnútra SR. Slovensko, tak ako ostatné krajiny, nedisponuje požadovanou technikou.



Podpredseda opozičnej SaS a tímlíder strany pre vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť Ľubomír Galko vyzval ministerstvo obrany (MO), aby Švédsku poskytlo slovenské helikoptéry. „Slovensko pred časom kúpilo americké helikoptéry Black Hawk a teraz má ministerstvo obrany dobrú príležitosť overiť ich technické spôsobilosti v teréne pri záchranných operáciách. Zároveň by sme im mohli poskytnúť niekoľko hasičských vozidiel aj s posádkami – podobne, ako to spravili Poliaci,” povedal Galko.



Švédsko však o pomoc v tejto súvislosti nepožiadalo. "Ak tak oficiálne urobí, zvážime všetky možnosti a aspekty," povedala Danka Capáková, hovorkyňa MO SR. Dodala, že použitie vojenskej techniky v zahraničí má striktné pravidlá.



Podľa švédskych úradov v krajine horí 27 požiarov, pričom v nedeľu ich bolo 50. Teplota naďalej stúpa a očakáva sa vznik nových požiarov. Švédsko zažíva najteplejší júl za uplynulých najmenej 260 rokov. Škandinávsky štát nemá väčšie skúsenosti z likvidácie podobne rozsiahlych lesných požiarov a preto požiadal o pomoc medzinárodné spoločenstvo. V krajine pomáhajú posádky hasiacich lietadiel a vrtuľníkov z Francúzska, Talianska, Nemecka, Nórska a Poľska.