Slovenské zdravotníctvo sa bude financovať novým spôsobom

Bratislava 22. októbra (TASR) – Slovenské zdravotníctvo sa bude od nového roka financovať novým spôsobom. Vyplýva to zo záverečnej správy Revízie výdavkov na zdravotníctvo, ktoré vypracoval Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) a Inštitút zdravotnej politiky (IZP). S takouto úpravou počíta aj schválený štátny rozpočet.



"Zdroje verejného zdravotného poistenia sú zložené z odvodov ekonomicky aktívneho obyvateľstva a z platby za poistencov štátu. Výška tejto platby však bola doteraz naviazaná na výšku priemernej mzdy. Platba za poistencov štátu má dorovnávaciu úlohu," uviedol ÚHP.



Ako ďalej priblížil, od budúceho roka už nebude určovaná ako arbitrárne percento priemernej mzdy. "Bude počítaná ako rozdiel medzi potrebami zdravotníctva a odvodmi ekonomicky aktívneho obyvateľstva, čo umožní stabilnejšie a predvídateľnejšie financovanie systému," skonštatovali analytici.



Ministerstvo zdravotníctva je toho názoru, že zmena spôsobu financovania umožní lepšie určovať potrebné výdavky na zdravotníctvo a to z dôvodu, že namiesto arbitrárneho percenta za poistencov štátu, spôsobujúceho nestálosť celkových výdavkov, začína diskusiu od reálnych potrieb rezortu a znižuje prepojenie na ekonomický cyklus.



Slovenské zdravotníctvo by malo mať na budúci rok viac peňazí. Celkové príjmy sa predpokladajú vo výške 5,42 miliardy eur s medziročným rastom 319,1 milióna eur. Výdavky na platbu za poistencov štátu by mali byť v objeme 1,13 miliardy eur.