Slovenskí a českí skauti spomínali na zákaz skautingu i priateľstvo

Cezhraničné vzťahy utužujú okrem samospráv i slovenskí a českí skauti. Členovia skautského oddielu z Novej Dubnice v uplynulých dňoch navštívili českých kolegov v ich tábore pri obci Vlachovice na Valašsku. Na snímke táborová kuchyňa. Vlachovice, 24. Júla 2019. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Vlachovice 24. júla (TASR) - Cezhraničné vzťahy utužujú okrem samospráv i slovenskí a českí skauti. Členovia skautského oddielu z Novej Dubnice v uplynulých dňoch navštívili českých kolegov na ich tábore pri obci Vlachovice na Valašsku a pri tejto príležitosti si zaspomínali na 30-ročné priateľstvo, zákaz skautingu za totality, jeho obnovu po Nežnej revolúcii i to, čo by sa stalo, keby k nej nedošlo.V rokoch 1990 až 1999 táborili skauti z Čiech a Slovenska spoločne, striedavo v Čechách a na Slovensku, potom už mali tábory každý zvlášť. "," povedal Pavel Šuráň zo skautského strediska Vatra z českej obce Štítná nad Vláří-Popov, ktorý sa ako vedúci zúčastnil na všetkých táboroch.Skauting bol za totality, od roku 1968, zakázaný. "," spomenul Šuráň.," priblížil Juraj Horník zo skautského zboru Strelka z Novej Dubnice.Slovenskí skauti sa podľa neho na svojej návšteve stretli s tým, že im ich niektorí českí kolegovia veľmi nerozumeli. "" dodal Horník.Skauti z dvoch susedných štátov teraz uvažujú nad tým, že by urobili i spoločný tábor.